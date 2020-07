Empresarios Privados de Tarija: Impuestos lapidará a la empresa privada





16/07/2020 - 15:34:25

El País.- La crisis económica que se acrecentó con la pandemia afectó a todos los empresarios privados en Bolivia y el departamento de Tarija no es una excepción. El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija, Marcelo Romero, advirtió que las políticas de Impuestos Nacionales lapidarán al sector si no flexibiliza sus medidas. “En el tema impositivo nosotros no estamos teniendo ningún tipo de apoyo por parte del Gobierno y no está existiendo ningún tipo de flexibilización, menos apoyo al sector empresarial con respecto a las medidas que ha asumido Impuestos. Lastimosamente nosotros estamos con ese problema y las disposiciones que ha sacado el Gobierno apuntan a que una vez se levante la cuarentena a nivel nacional tenemos que pagar en su totalidad todos los impuestos que se deben a la fecha. Tenemos que ponernos al día de un solo pago. Si bien a la Banca Privada se tomó la decisión de alargar los plazos y pagar poco a poco, lo propio le pedimos a impuestos”, explicó. Personal de Impuestos Nacionales que pidió no ser citado por la falta de autorización de sus superiores hicieron mención que el Gobierno nacional dispuso de dos decretos supremos (4198 y 4249) que plantean beneficios específicos de acuerdo al tipo de empresa, pero no quisieron profundizar sobre la problemática. Romero indicó que por la tarde se mantendrá un reunión virtual con los representantes del Gobierno para poder analizar las situaciones que preocupa al sector. "Si Impuestos no flexibiliza sus políticas impositivas el 99.9 por ciento de las empresas se verán afectadas economicamente", dijo.