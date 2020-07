Gobernación plantea no cuartear los recursos de la lucha contra el Covid-19





16/07/2020 - 15:32:00

El País.- Los recursos de la Ley de Recuperación del 12 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que le corresponde al departamento de Tarija serán redistribuidos a cada subgobernación mediante una normativa aprobada por el Órgano Legislativo, la Gobernación plantea no “cuartear los recursos de la lucha contra el Covid-19” Ayer por la noche, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) aprobó un proyecto de Ley para distribuir el 50 por ciento de los recursos que recibirá la Gobernación mediante la Ley nacional de Recuperación del 12 por ciento del IDH para las Entidades Territoriales Autónomas (ETA)s y universidades públicas. Ambas normativas tienen como finalidad fortalecer la lucha contra la pandemia en los diferentes niveles autonómicos. Según la redistribución que establece la normativa nacional, la Gobernación de Tarija recibirá 18.075.414,02 bolivianos y la propuesta departamental solicita que de este total el 45 por ciento sea distribuido a la Región Autónoma del Chaco. Es decir, 8.133.936,30 bolivianos se destinarían al Ejecutivo regional y 9.941.477,71 bolivianos, que son el 55 por ciento del total recibido, estarían a cargo de la Gobernación. De esta manera, este último monto se pretende dividir en dos partes. Un 50 por ciento para las subgobernaciones y el otro 50 por ciento para la Gobernación que significan 4.970.738,85 bolivianos. “Cuando llegan recursos al departamento por la devolución del IDH, la Asamblea, los intenta destinar a los sub gobernadores y luego le exigen más resultados a la Gobernación y al Sedes. Porfavor , sean coherentes y por sobre todo responsables”, comentó en Twitter el secretario de Coordinación del Órgano Ejecutivo departamental, Waldemar Peralta.