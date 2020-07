Realizan rastrillaje en cárcel de San Pedro para detectar internos con coronavirus





16/07/2020 - 15:16:26

La Paz, (ABI).- El director nacional de Seguridad Penitenciaria, Marco Pérez, informó el jueves que, en coordinación con los representantes del centro penitenciario de San Pedro, se realizó un rastrillaje en todas las secciones para detectar personas con síntomas de COVID -19 y llevarlos a los espacios de aislamiento dispuestos dentro del mismo recinto. "Con el personal de seguridad y los delegados de los reclusos, se realizó un rastrillaje en las diferentes secciones para determinar quiénes tiene síntomas y llevarlos a los espacios de aislamiento; el trabajo se realizó debido a que los centros de asistencia médica local se encuentran colapsados en La Paz", explicó la autoridad, citado en un boletín de prensa. Régimen Penitenciario destinó tres espacios de aislamiento, La Muralla, La Grulla y CAIP de la sección Palmar, donde son atendidos por cinco médicos; todos los privados de libertad que llegan a estos espacios reciben medicación y están con todas las medidas de bioseguridad. Todos los internos que tienen síntomas reciben medicamentos y siguen un tratamiento, los familiares de los reclusos pueden estar tranquilos, puesto que se toman todas las medidas de bioseguridad y estrategias, para frenar la propagación del virus en el interior de la cárcel de San Pedro, expresó la autoridad. Hasta el momento, 18 privados de libertad perdieron la vida, las autoridades aún esperan los resultados del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de La Paz, para determinar si los decesos fueron por COVID - 19. Sin embargo, hasta la fecha no se recibieron los resultados de las muestras que se tomaron a las personas sospechosas o con síntomas de coronavirus, pero, preventivamente, se aislaron y reciben asistencia médica y medicamentos. Por otra parte, la autoridad informó que, cuando un privado de libertad fallece en el recinto penitenciario, se activan determinados protocolos: se comunica a los familiares y ellos deben contratar a una funeraria para preparar el cadáver para exhumarlo, debido a que los centros penitenciarios no cuentan con vehículos o ambulancias para transportar los cuerpos, ni con asistencia de otras instituciones locales ni departamentales. También explicó que los familiares de los reclusos se acercan a las puertas del establecimiento penitenciario para exigir la descongestión del centro penitenciario, pero esta solicitud debe ser trasladada al sistema judicial, que es la instancia encargada de este tema en particular.