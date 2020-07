Al no recibir objeciones del magisterio, Gobierno ratifica vigencia del DS 4260 de educación virtual





16/07/2020 - 15:01:33

La Paz, (ABI).- El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, ratificó el jueves la vigencia del Decreto Supremo 4260 de educación virtual, y sus seis reglamentos, luego de tres reuniones con el magisterio, rural y urbano, en las que los maestros no presentaron propuestas ni objeciones a su aplicación. Cárdenas hizo esa afirmación, en conferencia de prensa, junto al viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, y el director de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad, Rafael Quispe. "Para los tres ministerios que estamos asistiendo estos días al diálogo, en nombre del Gobierno, el Decreto Supremo 4260, al no haber recibido ninguna objeción, continua en plena vigencia y los seis reglamentos específicos de la misma forma", remarcó Cárdenas. La autoridad presentó un video que muestra fragmentos de las tres reuniones entre el Gobierno y el magisterio, que evidencian que las intervenciones de los maestros solo se enmarcaron en pedir su renuncia, sin exponer argumentos jurídicos ni pedagógicos en contra del DS 4260 de educación virtual. "La modernización de la educación boliviana avanza y nada ni nadie podrá detener este proceso que moderniza la educación", remarcó. El DS 4260 establece la aplicación de la educación en el país, con base en cuatro modalidades: presencial, semipresencial, virtual y a distancia. Cárdenas lamentó que los argumentos de los maestros, que se trasladaron en marchas hasta la ciudad de La Paz, en contra de la educación virtual, solo evidencien posturas políticas que buscan convulsionar el país, en medio de la crisis por el coronavirus, lo que solo pone en riesgo la salud de la población. No obstante, ratificó que el Gobierno nacional sigue abierto a reinstalar el diálogo con los maestros, en base a demandas que vayan en favor de los estudiantes y se sustenten en argumentos pedagógicos. Por su parte, el viceministro de Seguridad Ciudadana advirtió que la postura de los maestros solo evidencia su inclinación de querer politizar sus demandas, en favor del Movimiento Al Socialismo (MAS).

"Esas condiciones no permiten escuchar propuestas, porque no las traen", dijo. Para el director de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad, dependiente del Ministerio de la Presidencia, los maestros presentaron una "propuesta ni observación" al DS 4260, lo que avala su aplicación.