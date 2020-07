Ingenio Guabirá apoya jornadas judiciales para los privados de libertad en Montero





16/07/2020 - 12:21:10

Santa Cruz.- Casi medio centenar de privados de libertad que guardan detención en el Centro de Readaptación Productiva Montero (Cerprom), pudieron ser insertados en el programa de audiencias virtuales del Poder Judicial, gracias al apoyo que brindó el Ingenio Azucarero Guabirá (IAG) para la dotación, instalación y prestación de un sistema de conexión a internet mediante una red WiFi. El capitán Julio Ayala, responsable del centro penitenciario, explicó que, gracias a las gestiones realizadas de manera voluntaria por Luz Marina Cuéllar, la necesidad de contar con el equipo y la conexión fue resuelta por Guabirá sin costo para el sistema penitenciario ni para los internos, “que merecen tener una segunda oportunidad y sin esta ayuda no hubiésemos podido acceder a los procedimientos abreviados”. “Gracias a la ayuda de Guabirá, que siempre está pendiente de las necesidades de los privados de libertad del Cerprom, los internos pueden acceder a sus audiencias de manera virtual, con ello, algunos podrán conseguir su libertad o tener certeza de su futuro dentro del penal porque se han podido someter a un juicio abreviado”, remarcó Ayala. De su lado, Viviana Becerra, que funge como asesora legal voluntaria en el Cerprom, expresó que gracias a la ayuda recibida de la factoría montereña, por primera vez los privados de libertad de este recinto han podido asistir de manera virtual a sus audiencias. “El sistema de conexión WiFi que conectó Guabirá, permitió que se hayan podido celebrar hasta cuarto audiencias de manera simultánea en el Cerprom, porque desde sus oficinas asistieron los jueces, fiscales y abogados de las partes, lo que no solo agiliza el proceso, sino que también evita que haya riesgo de un contagio de enfermedades como el coronavirus, en este caso en específico”, relató la jurista al recalcar que en los dos primeros días se celebraron 17 audiencias de internos de este penal. Para Luz Marina Cuéllar, fue una bendición que una vez más Guabirá haya accedido a apoyar a los privados de libertad, porque los costos de los equipos eran elevados, y a eso se sumaba que el servicio mismo de WiFi significaba otro costo alto. “El Cerprom está alejado del centro de Montero, llegar con la señal de internet hasta allá sin que se corte para que no se interrumpan las audiencias era un verdadero problema, que gracias a Dios, se resolvió luego de que l directorio de Guabirá y el mismo presidente de la empresa, el ingeniero Mariano Aguilera, aprobaron que se nos brinde esta gran ayuda para los internos”, relató Cuéllar. El servicio de internet inalámbrico instalado por Guabirá, tiene una capacidad para transmitir entre 15 y 30MB desde la planta ubicada en el distrito 1 de Montero, hasta el Cerprom, con un alcance máximo de 40 kilómetros.