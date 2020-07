Los hospitales municipales de La Paz están llenos y urge que se habilite el Hospital del Sur en El Alto





16/07/2020 - 12:06:05

La Paz, (AMN). - La habilitación del Hospital del Sur en la ciudad de El Alto y un espacio en el Hospital de Clínicas en La Paz a la brevedad posible es un tema urgente que preocupa a las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia de La Paz (COED) quienes “trabajan arduamente” para lograr este propósito debido a que los hospitales municipales están llenos, informó en esta jornada el Alcalde Municipal, Luis Revilla. “Se está trabajando para que en el curso de los siguientes días pueda habilitarse el Hospital del Sur en la ciudad de El Alto donde podamos habilitar más de 100 camas, 30 unidades de terapia intensiva y lo mismo tiene que ocurrir aquí en La Paz en el Hospital de Clínicas. Se está trabajando eso con el personal médico para que podamos contar con una mayor capacidad hospitalaria, al mismo tiempo que adecuamos centros de salud para los pacientes moderados y eventualmente también contemos con otros espacios de aislamiento para pacientes leves”, explicó el burgomaestre. Revilla explicó que las autoridades están trabajando arduamente para lograr que la próxima semana se puedan habilitar los nosocomios, pero reconoció que esta tarea no será suficiente sin en la ciudad de La Paz se siguen produciendo marchas y concentraciones masivas de personas donde el virus se expande. “Estamos trabajando las autoridades arduamente estos días para lograr estos resultados pero nada de lo que hagamos es suficiente si no hay responsabilidad de la gente, si no evitamos las aglomeraciones, las concentraciones, las marchas, las movilizaciones, que además son parte de las causas por las cuales se están incrementando los casos en la ciudad de La Paz”, dijo la autoridad. En ese marco, pidió a las dirigentes de las organizaciones sociales que cesen con sus movilizaciones porque lo que están provocando es afectar a sus bases y al conjunto de la población, dado que hacen lo contrario a lo que se ha recomendado como previsión de la enfermedad. “Llamamos a la reflexiona a los dirigentes de las distintas organizaciones. Ellos están contribuyendo a que la enfermedad se extienda. Estamos haciendo exactamente lo contrario a lo que tenemos que hacer, si se dice distanciamiento social no podemos pues generar aglomeraciones de personas, marchas movilizaciones. Yo llamo a la reflexión a los dirigentes de los distintos sectores para que cesen estas movilizaciones”, reiteró.