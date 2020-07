Actualización de datos del INE revela aumento de la pobreza en Bolivia





16/07/2020 - 11:48:32

El Diario.-En los últimos años aumentó la pobreza y la pobreza extrema en el país, la actualización de los datos de la canasta básica de alimentos, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revela esta situación, y extraña que la anterior administración no haya realizado esta tarea, ya que la información de hace 30 años no refleja la situación país. Bajo la nueva actualización de líneas de pobreza extrema y pobreza, las cifras muestran que en los últimos cuatro años se habrían incrementado tanto en área urbana como en la rural. Para 2019, 12,9% de la población en Bolivia se encuentra en condición de pobreza extrema y un 37,2% en situación de pobreza, según los datos del INE. La actualización de la canasta básica de alimentos y de las líneas de pobreza y pobreza extrema, después de tres décadas, son el resultado de un amplio debate entre las entidades públicas encargadas de ejecutar políticas económicas e instituciones académicas, informó el director General Ejecutivo a.i. del Instituto Nacional de Estadística (INE), Rubén Aguilar, quien presentó este miércoles las nuevas cifras de la pobreza. Con los datos anteriores el cálculo de recursos para adquirir una canasta básica estaba en un poco más de 400 bolivianos, pero con la actualización de los datos e indicadores, la suma se elevó a más de 900 bolivianos en 2019. “Hay razones económicas y técnicas para que el INE realice la actualización de los indicadores de pobreza; la coherencia económica que debe existir para medir correctamente con base a los criterios de la realidad actual. Por otro lado, el INE, en estricto sentido, ya no debe monitorear la canasta básica de alimentos de hace 30 años atrás que, con toda seguridad, incluso la racionalidad nos dice, los resultados estarían sesgados”, explicó Aguilar. La línea de pobreza extrema representa la cuantía monetaria mínima para adquirir una canasta básica de alimentos que permitirá cubrir las necesidades nutricionales diarias de una persona; en tanto que, la línea de pobreza además de incluir los gastos alimentarios, incorpora otros gastos esenciales en bienes o servicios como vestimenta, salud, educación, servicios básicos, vivienda, entre otros. La autoridad explicó que hasta el 2019, el INE realizaba la medición de las líneas de pobreza para el área urbana con base en la Encuesta de Presupuestos Familiares 1990-1991, mientras que para el área rural utilizaba la Encuesta de Evaluación de Impacto del Fondo de Inversión Social de 1997. A partir de la gestión 2020, la actualización de las canastas básicas de 2 alimentos para las ciudades capitales, El Alto, resto urbano y rural, se calculan a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) 2015-2016. La EPF 2015-2016 permite contar con canastas para 12 dominios, que incluyen las nueve ciudades capitales, Sucre, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz de la Sierra, Trinidad y Cobija, además de la ciudad de El Alto, un dominio de resto urbano y otro rural. Así también dicha encuesta cuenta con información actualizada de los patrones de consumo de la población, y refleja al mismo tiempo, los cambios demográficos, sociales, económicos y tecnológicos, que se han dado en los últimos años. El director señaló que “toda la labor técnica que sustenta esta actualización, fue sometida a los más altos estándares a nivel internacional y fue discutida con un equipo de especialistas del Banco Mundial, los cuales asintieron con la rigurosidad técnica del trabajo”.