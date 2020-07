Ministro Cárdenas denuncia que el magisterio rural solo utiliza argumentos políticos para atacar a la educación virtual





16/07/2020 - 11:32:02

La Paz, (ABI).- El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, denunció el miércoles por la noche que los representantes del magisterio rural solo esgrimen argumentos político partidarios para atacar el decreto de educación virtual, por lo que sus demandas no buscan el beneficio de los estudiantes. Cárdenas se refirió al tema, tras abandonar la reunión que se instaló con el magisterio rural y el urbano, en la ciudad de La Paz, para abordar las demandas del sector, respecto a la aplicación de la educación virtual en el país. "Seis horas y no hay ni un solo argumento, todos son discursos políticos, ideológicos y partidistas", lamentó Cárdenas. En ese sentido, dijo que el resultado del encuentro con los maestros "es que nos hicieron perder seis horas, las dos confederaciones, no hablaron del contenido del decreto, pero quieren que lo anulemos". "En las próximas horas" se asumirá una decisión al respecto, adelantó. El diálogo buscaba poner solución a las demandas del magisterio, principalmente rural, que se moviliza en la ciudad de La Paz, en rechazo al Decreto Supremo 4260, sobre educación virtual y a distancia.