Hay jurisprudencia electoral con el caso del Beni para inhabilitar al MAS en los próximos comicios por revelar encuestas





16/07/2020 - 11:05:05

La Paz, (ABI).- El candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Arce comentó, en una entrevista emitida por el canal Abya Yala, los resultados de encuestas realizadas por su partido. Ante eso, los demócratas y algunos expertos consideran que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe inhabilitar su candidatura por falta electoral. El politólogo Carlos Börth explicó que en este caso corresponde que el Órgano Electoral aplique el parágrafo III del artículo 136 de la ley 026 de Régimen Electoral. Tal como ocurrió en el 2015, cuando los exvocales del TSE inhabilitaron la candidatura de Ernesto Suárez a la Gobernación del Beni y dejaron sin efecto otras 228 candidaturas. "Corresponde que el Órgano Electoral pueda aplicar esa disposición, tal como aplicaron en el Beni en 2015. No hay por dónde perderse, ahora vamos a ver si el Tribunal Supremo Electoral está a la altura de los antecedentes, pero existiendo jurisprudencia electoral no hay otro camino que repetirla", precisó el experto. En la entrevista en el canal de televisión, Arce dio algunos datos sobre una "encuesta interna" que hizo el partido azul, donde dijo que él ganaría en primera vuelta y que tiene 18 puntos de diferencia con el segundo candidato, Carlos Mesa. También dijo que la presidenta Jeanine Añez de la alianza Juntos, está en tercer lugar. "Estamos bien, estamos a la cabeza y con un buen margen respecto al segundo, hay encuestas que se están publicando muy en línea con lo que nosotros hemos obtenido de las encuestas internas. Superamos el 40% y tenemos mucho más de 10 puntos sobre el segundo (candidato)", respondió Arce a las preguntas que le hizo el periodista. En ese contexto, el diputado de Unidad Demócrata (UD) Tomás Monasterio advirtió que solicitará al Órgano Electoral que actúe de acuerdo a ley y que demuestre a los bolivianos que no está parcializado con el MAS. Además anunció que presentará una denuncia ante esa instancia electoral. La norma El artículo 136 de la ley de Régimen Electoral señala que "Se prohíbe la difusión de estudios de opinión en materia electoral cuando: c) Hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas, candidaturas, misiones nacionales o internacionales de acompañamiento electoral y organismos internacionales". El inciso III de ese artículo señala que "Las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica". En las elecciones subnacionales de 2015, el MAS denunció al partido Demócratas por un tema similar, porque difundió información sobre una encuesta interna, y sus 228 candidatos del departamento del Beni fueron inhabilitados. En marzo del 2015, la sala plena del TSE, hizo una evaluación de la demanda contra los demócratas. En una conferencia de prensa, la entonces presidenta del Órgano Electoral, Wilma Velasco confirmó que se vulneró la norma electoral y anuló la candidatura de Suárez. Modificación rechazada Por otra parte, Börth explicó que en el 2017 una comisión de la Cámara de Senadores lo contrató para realizar un análisis de la Ley de Régimen Electoral y plantear algunas modificaciones, donde se observó la dureza del artículo cuestionado y propuso que sea cambiado por una sanción menos drástica, pero esta fue rechazada por los legisladores integrantes de la comisión. "Entre las modificaciones que se incluía era cambiar el parágrafo 3 porque es draconiano, sugerí que sea quitado o suavizado para cuando se produzca una falta enmarcado en ese precepto, que se inhabilite al candidato que cometió la falta y no a todos los candidatos que están en la lista. Pero los dos tercios del MAS se negaron a considerar la propuesta de modificaciones a cualquier artículo del régimen electoral", puntualizó el experto. Recurso legal El abogado Iván Lima informó que el partido azul presentará al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una acción abstracta de inconstitucionalidad contra el artículo 136, numeral III de la Ley del Régimen Electoral, advirtió que mientras no sea resuelto ese recurso el Órgano Electoral no puede sancionar al MAS. "Nuevamente también otro tema de importancia va a terminar en decisión del Tribunal Constitucional, el cual puedo adelantar ya lo que va a decidir porque es lo que dice la Constitución, no se puede dar una sanción sin un debido proceso y sin que exista un derecho a la defensa. Esta norma es manifiestamente inconstitucional y seguramente el Tribunal lo va a decir de esa manera", señaló Lima.