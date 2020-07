COED cruceño decide endurecer medidas para la cuarentena moderada con fuertes sanciones





16/07/2020 - 09:58:02

Santa Cruz, (ABI). - El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) informó el miércoles que se decidió endurecer las medidas para la cuarentena moderada, en Santa Cruz de la Sierra, que serán aplicadas a partir de este jueves. "Una de las medidas es el uso de la cédula de identidad el día que corresponde, donde no solamente se va a castigar a la persona que este violando la norma al ir el día que no le corresponda, sino que la entidad financiera, supermercado o negocio que atienda a esta persona, será clausurado", informó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. La autoridad nacional añadió que también se sancionará a las personas que sean encontradas circulando en movilidad, después de las 17:00. "Saldrán grúas para levantar estos vehículos y los mismos no podrán salir hasta que concluya la cuarentena", agregó. Dijo que estas medidas buscan únicamente resguardar la vida del vecino y de sus familias. "Entonces, esperamos que nos entiendan que lo que se hace, es por el bien de todos",sostuvo.