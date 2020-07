Indigna participación del prófugo de la justicia en sesión de Asamblea de La Paz





16/07/2020 - 09:52:49

El Diario.- Asambleístas departamentales lamentaron que la sesión de honor de la destinada a conmemorar la gesta libertadora del 16 Julio de 1809, se haya convertido en un acto político del Movimiento al Socialismo (MAS), por la participación virtual del ex presidente Evo Morales desde su asilo en Argentina, a quien lo señalan como causante del fraude electoral, terrorismo, sedición, disturbios sociales y violencia en el país, además de ser prófugo de la justicia. La indignación por la presencia de la ex autoridad en la sesión de honor de la Asamblea Departamental de La Paz se da porque fue el propio Morales quien mandó a cercar las principales ciudades del país como represalia ante las movilizaciones ciudadanas que pedían el respeto al voto popular, además de haber movilizado a su militancia para generar disturbios y atentados en sitios estratégicos de la ciudad de La Paz y El Alto. La acción de presentarse como invitado en un acto de homenaje a La Paz fue entendida como una ofensa y un agravio contra una de las ciudades más afectadas por la violencia masista. SESION DE HONOR La asambleísta departamental Vilma Magne, en contacto con EL DIARIO, manifestó que la sesión de honor por los 211 años de la Revolución del 16 de Julio de 1809, inició en horas de la mañana, como se planificó con anterioridad mediante la plataforma Zoom, pero se vieron sorprendidos cuando se anunció la presencia del ex presidente Morales, en calidad de invitado. Fue en ese momento, dijo, que como forma de protesta, elaboró un cartel que reclamaba esta presencia en un acto oficial, siendo que Morales no es una autoridad electa o presta algún servicio al Estado, por el contrario es un prófugo que debe responder ante la justicia por varios delitos. “Fue tal la indignación de ver que estaba invitado aquel que hizo fraude, aquel que intentó cercar a La Paz para que no lleguen nuestros alimentos, aquel que nos ha dejado 14 años con un sistema de salud precario y lo estamos sufriendo en este mal momento en todo el país. Hice el cartel preguntando ¿Qué hace aquí en la sesión de honor el que hizo fraude? De manera inmediata, pasando unos segundos me bloquearon de la sesión” denunció Magne. Para la asambleísta, este es un acto absolutamente discriminador puesto que cortan el derecho a la libre expresión de un ciudadano en defensa de una persona cuya presencia en este acto es totalmente ilegal, por no tratarse de ninguna autoridad vigente. Esto muestra claramente que el MAS quería convertir un acto de homenaje a La Paz en un acto político para promocionar la figura de Morales, faltando el respeto a todos los paceños, argumentó. OFENSA A LA PAZ Por su parte, el asambleísta Edwin Herrera sostuvo que decidió no participar en este acto en homenaje a La Paz por considerarlo una ofensa que el causante del fraude que provocó convulsión social en el país, participe en calidad de invitado, como si nada hubiera pasado y violando de alguna manera su condición de asilado que le impide participar en actos políticos, que finalmente fue en lo que se convirtió esta sesión. “Quiero denunciar ante el departamento de La Paz y ante el país entero, que el MAS, en la Asamblea Departamental, ha decidido convertir una sesión de honor por 16 de julio en un acto político al invitar al ex presidente y causante del enorme fraude electoral del año pasado, a esta sesión de honor” declaró el asambleísta. Herrera calificó este hecho como “insultante y un agravio” en contra de los paceños que se movilizaron en octubre y noviembre del año pasado en procura de recuperar la democracia que Evo Morales y el MAS intentaron robar mediante el fraude en las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019. Edgar Apaza, asambleísta departamental por el Movimiento al Socialismo intentó justificar la presencia del ex mandatario en la sesión de honor, argumentando que no existe ninguna normativa que impida a la asamblea departamental, invitar a alguna persona a las sesiones; sin embargo, el diputado por Unidad Demócrata (UD) Hugo Sandoval, puntualizó que la presencia del ex presidente en esta sesión, rompe completamente el argumento masista de que en Bolivia se vive en una dictadura. “Vivimos en un estado democrático que permite invitar inclusive a un prófugo de la justicia, en este momento participa de una sesión de honor” enfatizó el parlamentario, recordando que Evo Morales está acusado por terrorismo, los hechos de octubre y noviembre y por el fraude electoral del 20 de octubre de 2019.