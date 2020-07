Tres hospitales Covid de La Paz están llenos, se alistan 5 centros





16/07/2020 - 09:50:22

Página Siete.- Entre lágrimas y de rodillas, enfermos y sus familiares llegan a las puertas de los hospitales Cotahuma de La Paz y del Norte de El Alto –establecimientos de salud designados para la atención de Covid-19- y piden atención, pero no los reciben porque ambos centros están llenos. La alcaldía de La Paz anunció que se habilitarán cinco centros comunales para pacientes leves y moderados, mientras que el Sedes informó que en los siguientes días se abrirá el hospital del Sur. Ayer por la mañana, una familia llegó al hospital de Cotahuma y clamó atención para el padre de 58 años. “Ya no puede respirar, necesitamos oxígeno y no nos quieren atender. Vamos de hospital en hospital y acá nos venimos a parar toda la mañana y nunca nos atendieron”, dijo la joven, mientras su madre se arrodillaba frente al nosocomio. La hija contó que su papá se hizo la prueba y dio positivo a Covid-19. “Además, la tomografía reveló que sus pulmones están dañados”, agregó. La triste situación es similar en El Alto. “Mi mamá tiene el 80% del pulmón dañado y no nos reciben”, dijo un joven. “No podía respirar así que conseguimos oxígeno, sacamos plata de donde no teníamos y ni así nos reciben”, añadió. Uno de los médicos del Hospital del Norte dijo que este centro tiene una capacidad de 12 camas de terapia intensiva, pero ya atiende a 14. Informó también que cuentan con 15 plazas para terapia intermedia, se recibieron a 17, además en la sala de emergencia se habilitaron 10 cubículos, pero en este espacio ya se encuentran 17 enfermos. “Lo que pensamos hacer es instalar domos o espacios en cierto lugar que tenga la temperatura adecuada para colocar camillas o camas con oxígeno”, declaró el galeno sin dar su nombre. El hospital Cotahuma se abrió porque el establecimiento de La Portada llegó a su capacidad la anterior semana. Ante esta situación, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, afirmó que “ningún sistema de salud soportará si los ciudadanos no actúan con responsabilidad e incumplen el distanciamiento social y uso obligatorio de barbijo”. “En otros países con mejores sistemas de salud también colapsaron los hospitales, tal como ocurrió en España, Italia y esto es por el incumplimiento de la gente”, explicó. Revilla añadió que a este problema se suman las movilizaciones que se convirtieron en focos de contagio “muy grandes”. “No necesitamos marchas ni movilizaciones porque ponemos en riesgo la vida de nuestras bases, de la dirigencia y la población”, afirmó. El director del Sedes de La Paz, Ramiro Narváez, dijo que se incrementan más camas en el hospital de Cotahuma para habilitar una sala de terapia intensiva con 10 camas, además informó que para este fin de semana tienen previsto inaugurar en El Alto el Hospital del Sur. “Hasta el lunes tendremos una buena respuesta y este fin de semana (de cuarentena estricta) nos ayudará a trabajar. La situación es grave, pero no debemos entrar en pánico y el lunes tendremos una estructura de respuesta y el Hospital del Sur se abrirá estos días y con eso tendremos un buen espacio”, dijo. La autoridad anunció además que se abrirán cinco nosocomios para pacientes leves. “Estamos habilitando cinco centros de salud medianos, cada uno con 20 camas que nos permitirán recibir a los pacientes, brindarles atención antes de llegar a un hospital. Eso se hará esta semana y aún estamos definiendo con el Sedes cuáles serán estos centros que estarán en diferentes macrodistritos de la ciudad”, explicó. Narváez aseguró que estos centros buscan fortalecer la atención primaria y los servicios de primer nivel. “En cada distrito colocamos un centro centinela y un centro de aislamiento. Buscamos alianzas con iglesias y escuelas para aumentar los centros de aislamiento”, afirmó. El director del Sedes añadió que con estos centros buscan contener la enfermedad en el primer nivel, identificar los casos, tratarlos y aislarlos. “Eso nos permitirá mayor holgura en los hospitales que atenderán casos moderados y graves. En Cotahuma recibirán casos graves y críticos con la nueva sala de terapia intensiva”, concluyó.



Continúa el colapso en centros de la CNS Atención Los policlínicos de la Caja Nacional de Salud (CNS) amanecen con largas filas de pacientes; muchos esperan varios días para obtener los resultados de las pruebas para saber si tienen o no Covid-19. Ante el colapso y la falta de atención, muchos de los asegurados recurren a entidades privadas e incluso acuden a hospitales del sistema público. Preocupación Otros enfermos no encuentran atención por la gran cantidad de personas que todos los días hacen filas. “Nos indicaron que atenderían sólo casos de emergencia para las especialidades”, dijo otro asegurado. Varias personas se quejaron por las muchas horas de espera en el policlínico 9 de Abril. Promesa Para garantizar el servicio a los afiliados, la entidad aseguradora anunció que alquilará nuevos ambientes, como hoteles y clínicas privadas.