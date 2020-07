Cuando no se ha llegado al pico más alto de la pandemia Bolivia registra 52.218 contagiados con coronavirus





15/07/2020 - 22:13:51

La Paz.- Con 1.351 nuevos casos confirmados de coronavirus, la cifra total en Bolivia se eleva a 52.218 infectados desde el inicio de la pandemia, en momentos en que se dice que el pico más alto de la pandemia todavía no ha llegado y es más, ni siquiera está cerca. El Ministerio de Salud informó la noche de este miércoles que Santa Cruz registró 547 casos nuevos del virus, Cochabamba 276, La Paz 260, Tarija 83, Oruro 53, Beni 53, Chuquisaca 48, Potosí 31 y Pando 0 casos. En las cifas globales Santa Cruz se eleva de manera preocupante hasta los 26.671 infectados, La Paz a 7.662, Cochabamba 5.744, Beni 4.957, Oruro 1.974, Tarija 1.743, Chuquisaca 1.422, Pando 1.045 y Potosí llegó a los 1.000 casos confirmados. En otras cifras se tiene 6.033 casos sospechosos, 56.019 descartados, 33.919 activos, 16.357 recuperados y la cifra de decesos llega a los 1.942. Si bien las autoridades reconocen una reducción este miércoles en el número de casos en relación a la anterior jornada, la cifra no baja del millar con la tendencia a que siga escalando en la curva epidemiológica.