Ante colapso, Alcaldía de El Alto busca acuerdo con cementerios privados





15/07/2020 - 21:23:22

Página Siete.- La Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de la ciudad de El Alto, a través de la Dirección de Servicios Municipales, anunció este miércoles que se buscan acuerdos con cementerios privados debido que los campos santos públicos no dan abasto ante al incrementos de decesos que se registran por día. “Día a día estamos sufriendo el aumento de los fallecidos en la ciudad de El Alto, en ese sentido la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Dirección de Servicios Municipales está haciendo el acercamiento, ya se ha solicitado a los diferentes cementerios privados que nos puedan coadyuvar en este tema, para poder dar la atención respectiva a los fallecidos con Covid-19”, manifestó una de las responsables, entrevistada por Unitel. Además de los decesos por coronavirus y por causas naturales ocurridos en la urbe alteña; la semana pasada el cementerio General de la ciudad de La Paz determinó no realizar los entierros de los fallecidos que no hayan vivido en la sede de Gobierno. Por esos motivos es que los dos cementerios públicos de la ciudad de El Alto, el Cementerio General de Mercedario y el de Villa Ingenio, se encuentran colapsados. En promedio por día, en el primero se entierra a unas 40 personas, y en el segundo a unas 10. Sumando a eso, a inicio de la semana los vecinos del Distrito 13 determinaron bloquear el botadero de basura de Villa Ingenio, indicando que se encuentran en peligro sanitario, entre otros reclamos. El ingreso al campo santo del lugar también se encontraría bloqueado, por ese motivo hay una mayor sobre carga en Mercedario. Ahora el municipio está solicitando el apoyo de los cementerios privados. Para ese objetivo se enviaron notas a los dueños de esos campos santos y las autoridades municipales se encuentran a la espera de que se los convoque a una reunión de coordinación para ver en qué medida se puede coadyuvar, ya sea a través del uso de los hornos crematorios o algún terreno que puedan proporcionar para realizar los entierros Covid-19. También anunciaron que hay un proyecto de la alcaldía para construir un horno crematorio.