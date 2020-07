Revilla pide al TSE actuar con responsabilidad y fijar una fecha de elecciones que no ponga en riesgo la salud





15/07/2020 - 21:21:34

La Paz, (ABI).- El alcalde de La Paz, Luis Revilla, pidió el miércoles al Tribunal Supremo Electoral (TSE) actuar con responsabilidad y fijar una nueva fecha que no ponga en riesgo la salud de la población, para llevar adelante las elecciones generales, previstas para el 6 de septiembre. Revilla dijo que, a inicios de septiembre, Bolivia estará en el "pico más alto" de contagios del coronavirus, por lo que realizar las elecciones en esas fechas pone en serio riesgo a la salud de la población. "Ojalá el Tribunal Electoral, que es el que finalmente tiene que determinar las cosas, actúe con responsabilidad y fije una fecha en la que no pongamos en riesgo a la población, pero por sobre todo podamos ocuparnos todos de la salud, como lo estamos haciendo en La Paz, en lugar de estar pensando en política y en campañas electorales", dijo a los periodistas. Explicó que últimos estudios epidemiológicos dan cuenta que el "pico" de contagios de coronavirus será a fines de agosto e inicios de septiembre, por lo que consideró que es el "peor momento" para que el país esté ocupado en campañas electorales, en vez de hacerlo por la salud de la población. Hasta ayer en la noche, el municipio paceño registró 4.272 casos activos de coronavirus, mientras que, a nivel nacional, Bolivia alcanzó 50.867 contagios.