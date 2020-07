Cívicos de dos regiones piden postergar comicios por incremento de casos de coronavirus





15/07/2020 - 21:17:52

La Paz, (ABI).- El Comité pro Santa Cruz y el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) expresaron este miércoles el pedido para postergar las elecciones nacionales previstas para el próximo 6 de septiembre. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció que presentarán una demanda abstracta de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), para dejar sin efecto las elecciones presidenciales. "La democracia, que es tan frágil, está queriendo ser dañada sin pensar en la salud del pueblo boliviano, queriendo hacer unas elecciones en un momento tan caótico y tan triste como el que estamos pasando por la pandemia", afirmó Calvo. El dirigente consideró que es imposible acudir a las urnas en la fecha señalada, porque no se contará con las medidas de bioseguridad para garantizar a la población que no se contagiará con el patógeno y a la vez pueda ejercer su derecho ciudadano de sufragar. En ese contexto, el presidente de Comcipo, Juan Carlos Manuel, consideró que la población no asistirá a las urnas para evitar las aglomeraciones. Advirtió que se pueden reactivar las movilizaciones de los sectores sociales a la cabeza de los cívicos. "No podemos exponer a nuestros ancianos, a los niños solo para dar gusto a unos cuantos políticos partidarios que no responden a los intereses de los bolivianos. Si vamos a tener que movilizarnos para evitar las elecciones del 6 de septiembre, lo vamos a hacer", expresó el cívico. Ante este escenario, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, afirmó que no permitirá la postergación de las elecciones nacionales. Anunció el inicio de movilizaciones para que se respete el calendario ya establecido. "Vamos a defender la democracia, los recursos naturales y la estabilidad laboral. Los trabajadores haremos cumplir que el 6 de septiembre sean las elecciones nacionales", manifestó. Reunión Por otra parte, Calvo anunció que el martes 21 de julio, en unidad con el movimiento cívico nacional, se realizará una reunión en La Paz para hacer conocer la posición de los cívicos al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la cual prioriza la salud y la vida de todos los bolivianos. En ese contexto, Manuel señaló que el Comité Cívico Potosinista estará presente en la reunión al igual que el resto de los cívicos, donde se emitirá un pronunciamiento y las medidas que asumirán. El 21 de junio la presidenta, Jeanine Áñez, promulgó la ley que establece que el 6 de septiembre serán las elecciones nacionales. La mandataria, sin embargo, apuntó a los candidatos presidenciales Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC); Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS); y al expresidente Evo Morales como responsables de una presión política para la celebración de esos comicios.