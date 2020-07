AASANA erogó Bs 4,9 millones para mantener aeropuertos que no operaron





15/07/2020 - 19:37:43

La Paz, (ABI).- La Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, erogó 4,9 millones de bolivianos en dos años, en gastos administrativos y de mantenimiento, de siete aeropuertos del país, que registran operaciones mínimas y, en algunos casos, nulas, denunció el miércoles el viceministro de Transportes, Julio Linares.



"El 2018 y 2019 erogó 4,9 millones de bolivianos para mantener y pagar salarios a los operadores de siete aeropuertos, en los que prácticamente no hubo operaciones", reveló Linares, citado en un boletín del Ministerio de Obras Públicas.



Explicó que, un estudio realizado en marzo de 2020, reflejó que los aeropuertos de Ixiamas, Chimoré, Apolo y Copacabana, no registraron operaciones y que, en San Ignacio de Velasco, Monteagudo y Oruro, los procedimientos fueron mínimos.



Linares consideró el expresidente Evo Morales invirtió casi 5 millones de bolivianos en siete "elefantes blancos", que le generaron cuantiosos gastos al Estado boliviano, porque la protección de los equipamientos y el pago de los salarios y horas extras, significa una inversión de al menos 2,5 millones de bolivianos, por año.



La autoridad evidenció que, en los aeropuertos de Apolo y de Copacabana, en el departamento de La Paz, se registraron actividades sólo el día de su inauguración y, después, no se programó ningún vuelo.



Mientras que en San Ignacio de Velasco llegó a un tope de 478 pasajeros en el 2019, en Chimoré a 1.712, y en Monteagudo a 490, precisó.



La inversión que demandó la construcción de los siete aeropuertos es más de 112 millones de dólares, los que se realizaron en la anterior gestión gubernamental.