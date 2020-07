Patzi invita a Evo Morales a sesión de honor de la Asamblea paceña y desata controversia





15/07/2020 - 14:20:49

La Paz.- El gobernador de La Paz, Félix Patzi, decidió invitar al expresidente Evo Morales a la sesión de honor virtual por las fiestas julias, desatando polémica y controversia de parte de los asambleístas que vieron convertida la sesión en un acto político. Los asambleístas departamentales opositores al expresidente, además de condenar su participación y acusarle de la crisis política que vive el país, denunciaron que en la sesión virtual les cortaron el micrófono para que no pudieran expresarse. En la sesión virtual, la asambleísta Vilma Magne mostró un cartel que decía: “Qué hace en la sesión de honor el que hizo fraude”. Después denunció que le habían bloqueado en la sesión virtual, dijo a Erbol. Magne manifestó que la “sesión de honor de la ALD-LP es convertida en un acto político con recursos de los paceños, con la presencia virtual del que hizo fraude, del que renunció, del que en 14 años no hizo nada por la salud". “No me callaré, no me van a silenciar, el haberme bloqueado de la sesión es un acto de discriminación, exijo respeto al departamento y a los paceños”, espetó Magne. La asambleísta Claudio Bravo manifestó su repudio a la presencia de Morales, a quien calificó de "prófugo" y reprochó la actitud de lo asambleístas del MAS. También denunció que se la censuró de expresar su reclamo en la sesión. “Denuncio públicamente que los funcionarios masistas nos bloquean la cámara y los micrófonos a quienes representamos democráticamente a los paceños y permiten que un prófugo de la justicia esté presente ofendiendo a quienes lucharon por la recuperación de la democracia en La Paz”, manifestó. Uno de los voceros de la alianza Juntos y asambleísta departamental Edwin Herrera dijo: “Quiero denunciar al conjunto del departamento y el país entero que la Asamblea departamental ha decidido convertir una sesión de honor por el 16 de julio en un acto político a invitar al expresidente y causante del enorme fraude electoral del año pasado”. Para Herrera, el hecho es insultante y un agravio contra la población paceña que se movilizó entre octubre y noviembre del año pasado para recuperar la democracia y además lo señaló como el causante de la crisis política nuestro país. “Esto realmente es indignante”, concluyó el también dirigente político de Sol.bo. Morales en la sesión de honor pidió que en esta pandemia se recupere la medicina tradicional ancestral y se la combine con la medicina científica. Recordó que en el pasado siempre se importaron de Occidente las pandemias y virus, pero detrás de la pandemia llegan curas y vacunas También aseguro que con sus últimas medidas el actual gobierno de transición quiere volver al pasado privatizando los servicios básicos y las empresas estatales. “A este paso van a privatizar nuestro Teleférico”, advirtió a los paceños.