Diputado de UD pedirá inhabilitar al MAS para las elecciones por comentar encuestas internas





15/07/2020 - 12:46:45

Santa Cruz, (ABI).- El diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomás Monasterio, anunció el miércoles que solicitará al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la inhabilitación del Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones nacionales, luego de que el candidato de ese partido comentó en un programa de televisión unas encuestas internas. "Los candidatos de los partidos políticos no pueden hacer públicas encuestas internas, por eso pediremos al Tribunal Supremo Electoral la anulación de la personería jurídica del MAS y la inviabilidad de la participación de esta agrupación política en las elecciones nacionales", informó. El artículo 136 de la ley de Régimen Electoral señala que "Se prohíbe la difusión de estudios de opinión en materia electoral cuando: c) Hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas, candidaturas, misiones nacionales o internacionales de acompañamiento electoral y organismos internacionales". El inciso III de ese artículo señala que "Las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica". Monasterio advirtió que solicitará al Órgano Electoral que actúe de acuerdo a ley y que demuestre a los bolivianos que no está parcializado con el MAS. La autoridad recordó que en el 2015, ante una situación similar en el Beni, sacaron de las elecciones a Ernesto Suárez y 228 candidatos demócratas. "Con esta jurisprudencia establece que el TSE inhabilite al candidato del MAS que viola las normas electorales", agregó.