Brasil todavía tiene 11 millones de analfabetos pese a leve baja





15/07/2020 - 11:12:55

Agencia Brasil.- La tasa de analfabetismo en Brasil pasó del 6,8% en 2018 al 6,6% en 2019, según datos de la Educación Continua de la Encuesta Nacional de Muestra de Hogares (PNAD), publicada este miércoles. A pesar de la caída, que representa a unas 200 mil personas, Brasil todavía tiene 11 millones de analfabetos. Son personas de 15 años o más que, de acuerdo con los criterios del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), no pueden leer ni escribir. "Es una tasa que ha ido disminuyendo con el tiempo", dice la analista de investigación Adriana Beringuy. En 2016, fue del 7,2%. "El analfabetismo está más concentrado entre las personas mayores, ya que los jóvenes tienen más educación y, por lo tanto, registrarán un indicador más bajo", agrega. A pesar de la caída, los datos muestran que el 18% de los mayores de 60 años son analfabetos. En 2018, fue del 18,6% y en 2016, del 20,4%. La reducción de la tasa de analfabetismo en Brasil se encuentra entre los objetivos del Plan Nacional de Educación (PNE), la Ley 13.005 / 2014, que establece lo que se debe hacer para mejorar la educación en el país para 2024, desde la primera infancia hasta la etapa posterior. Graduado universitario. Por ley, en 2015, Brasil debería haber alcanzado la marca del 6,5% de analfabetos entre la población de 15 años y más. En 2024, se espera que esta tasa llegue a cero. "Nos damos cuenta de que llegó en 2019 con una tasa nacional cercana al objetivo de 2015, es como si estuviéramos cuatro años atrás en este servicio", dice Adriana.

Desigualdades Además de las diferencias entre edades, la encuesta muestra que existen desigualdades raciales y regionales en alfabetización en Brasil. En relación con los blancos, la tasa de analfabetismo es del 3,6% entre los mayores de 15 años. Con respecto a la población negra y marrón, según los criterios del IBGE, esta tasa es del 8,9%. La diferencia aumenta entre los mayores de 60 años. Mientras que el 9.5% de los blancos no saben leer ni escribir, entre los negros y los marrones, este porcentaje es aproximadamente tres veces mayor: 27.1%. Las regiones del sur y sudeste tienen la tasa de analfabetismo más baja, 3.3% entre los mayores de 15 años. En la región centro-oeste, la tasa es del 4,9% y en la región norte, del 7,6%. El noreste tiene el mayor porcentaje de analfabetos, 13.9%. Entre los mayores de 60 años, las tasas son del 9,5% en la Región Sur; 9.7% en el sureste; 16,6% en el Medio Oeste; 25.5% en el norte; y 37.2% en el noreste. La Región Nordeste fue la única que mostró un ligero aumento en la tasa de analfabetismo entre 2018 y 2019. Entre los más jóvenes, la tasa prácticamente se mantuvo, variando 0.03 puntos porcentuales. Entre los más antiguos, la variación fue de 0,33 puntos porcentuales. Según el IBGE, la mayoría del total de analfabetos de 15 años o más, el 56,2%, correspondiente a 6,2 millones de personas, vive en la región noreste y el 21,7%, el equivalente a 2,4 millones. de personas en el sudeste.



Años de estudio Pnad Contínua Educação muestra que, en promedio, los brasileños estudian 9.4 años. Los datos se recopilan entre personas mayores de 25 años. Este número aumentó en comparación con 2018, cuando, en promedio, el tiempo de estudio en Brasil fue de 9.3 años. En 2016, de 8.9. Con respecto al color o la raza, según el IBGE, "la diferencia fue considerable", muestra el estudio. Los blancos estudian, en promedio, 10,4 años, mientras que los negros y marrones estudian, en promedio, 8,6 años, es decir, una diferencia de casi dos años entre estos grupos, que se ha mantenido desde 2016. Las regiones del sudeste, sur y medio oeste tienen un promedio de años de estudio por encima del nacional, con 10.1; 9,7; y 9.8 años respectivamente. Las regiones noreste y norte estaban por debajo del promedio del país, con 8,1 años y 8,9 años, respectivamente. La proporción de personas de 25 años o más que completaron la escuela secundaria pasó del 47.4% en 2018 al 48.8% en 2019. Entre los blancos, esta tasa es más alta, 57%. Entre negros y marrones, 41.8%. De 2016 a 2019, esta diferencia, según el IBGE, disminuyó levemente, "pero se mantuvo en un nivel alto, lo que indica que las oportunidades educativas eran diferentes para estos grupos". El IBGE considera que, a pesar de los avances, más de la mitad, el equivalente al 51,2%, de la población de 25 años o más en Brasil no ha completado la educación escolar básica. Los datos de Educación Continua Pnad de IBGE se refieren al segundo trimestre de 2019