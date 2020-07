El ex juez español Baltasar Garzón se suma a la defensa de Saab, el testaferro de Maduro





15/07/2020 - 11:04:50

VOA.- El ex juez español Baltasar Garzón se ha unido al equipo de la defensa del empresario colombiano Álex Saab, según dijo su abogado José Manuel Pinto Monteiro a la agencia de noticias Efe. "Liderará una demanda contra Estados Unidos y Cabo Verde ante el Tribunal Internacional [de Justicia] en La Haya por violar la inmunidad jurisdiccional de Álex Saab como enviado especial para Venezuela", detalló Pinto Monteiro. Saab, quien ha sido señalado formalmente por Washington por lavado de dinero procedente de la corrupción del gobierno en disputa de Venezuela, está detenido desde el pasado 12 de junio como consecuencia de una alerta roja emitida por la Interpol cuando su avión -que viajaba con destino a Irán- se detuvo en Cabo Verde para abastecerse de gasolina. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro sostuvo que Saab es un “agente” suyo que se encontraba en busca de suministros para el país. Su defensa argumenta que fue detenido por cuestiones políticas. Según la información publicada por la agencia de noticias española, Garzón, quien dirige el bufete de abogados Ilocad, con sede en Madrid, intentará introducir en los tribunales de Cabo Verde "un proceso de compensación" contra el Estado de ese país, por lo que describe como "daños a la propiedad e imagen" y cuyo valor podría oscilar entre 5 y 12 millones de dólares. El canciller del gobierno interino de Juan Guaidó, Julio Borges, aseguró en Twitter que la elección de Garzón como abogado de Saab demuestra que se trata de un "mismo círculo de corrupción y crimen organizado", ya que él también representa al expresidente boliviano, Evo Morales. Borges acusó también al expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, de actuar como "puente entre la dictadura" y Garzón. El servicio en portugués de la Voz de América trató de hablar con Pinto Monteiro, pero no ha sido posible hasta el momento de redactar esta nota. La Procuraduría General de la República de Cabo Verde había recibido el 29 de junio la solicitud de extradición presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las autoridades dieron el visto bueno a la posible extradición del empresario y trasladaron la petición a la Justicia, que en estos momentos evalúa el caso. En entrevista con el servicio de la Voz de América en portugués, el abogado Pinto Monteiro dijo en junio: "Es competencia del Ministro de Justicia aceptar o no la solicitud de extradición y aceptar la solicitud, ella envía el caso al Fiscal General para que se inicie el proceso, es decir, es una fase preliminar de consideración administrativa y política sobre si aceptar o no la solicitud de extradición". Ante la pregunta entonces de si ya se ha realizado la solicitud de extradición, el abogado defensor expresó que “si estamos entrando en la fase de interrogatorio del Sr. Álex ante el Tribunal de Apelación y si el caso ya ha sido remitido al Fiscal General de la República es porque ya existe una decisión del gobierno a través del Ministro de Justicia”.

Proceso contra Saab Saab fue trasladado de la isla de São Vicente a la isla de Sal la semana a principios de julio por razones de seguridad, dijeron a la VOA fuentes familiarizadas en el proceso. Al momento de la detención Saab, el Fiscal General de la República de Cabo Verde, Luis José Landim, indicó que tenía su nombre señalado con alerta roja de Interpol. La defensa ha presentado dos solicitudes de habeas corpus para su liberación, que fueron rechazadas por la Corte Suprema de Justicia. La Corte de Apelaciones de Barlavento tiene en su mano la solicitud de extradición de Estados Unidos y otra solicitud de liberación realizada por el gobierno en disputa de Venezuela. El sistema de justicia estadounidense acusa a Saab de trabajar para el gobierno en disputa de Maduro en supuesto lavado de dinero, que buscaría el enriquecimiento ilícito. Estados Unidos reclama la autoridad para juzgar a Saab con el argumento de que él y un socio, Enrique Pulido, usaron bancos estadounidenses para depositar unos 350 millones de dólares que fueron defraudados a través del sistema de control de cambios de Venezuela. El gobierno en disputa de Venezuela, que envió a su embajador a Cabo Verde, Alejandro Correa, al archipiélago con un equipo de abogados, dijo que Saab es un "enviado especial" de Caracas y que estaba a su servicio camino a Irán para obtener productos para el país.