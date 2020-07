Vocal del TED Santa Cruz: No se puede llevar a nadie a contagiarse y se tendrían que suspender las elecciones





15/07/2020 - 10:25:38

La Paz, (ABI). - El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Mario Orlando Parada, se mostró este miércoles a favor de la suspensión de las elecciones, previstas para el próximo 6 de septiembre, si es que el pico más alto de contagios de COVID-19 se registra en esas mismas fechas, porque no se puede llevar a nadie a contagiarse del virus en las urnas. "Nosotros tenemos atribuciones y competencias señalas en las leyes, (pero) de la pandemia tengo mi opinión y lo que yo pienso es que, si el pico alto del contagio está en septiembre, entonces no se puede llevar de ninguna manera a nadie a contagiarse, peor a los jurados electorales, a la gente que está con sus niños, a las mujeres embarazadas y la gente mayor, esa es mi opinión, tendría que suspenderse en la medida que llegue el pico", dijo. Sin embargo, recordó que no es competencia del Tribunal Departamental "llevar más adelante o más atrás las elecciones" porque es un organismo netamente técnico, pero sí podrían realizar los políticos, así como a veces son capaces de ponerse de acuerdo en la elaboración de leyes con el Tribunal Supremo Electoral. "Si son buenos para conversar y armar leyes, bueno, que se junten pues (ahora) y que piensen un poco en la ciudadanía y que tomen decisiones que sean favorables para las familias completas", manifestó Parada, en una entrevista concedida a la Red Unitel. Horas antes, el presidente del TED de Santa Cruz, Saúl Paniagua, también consideró que el objetivo mayor debería ser la salud y la vida de la población boliviana, que enfrenta una de sus peores crisis por la pandemia. "Yo creo que este es un buen tiempo para que todos los bolivianos nos unamos, el objetivo mayor es el tema de la salud y la vida de los ciudadanos, esto no significa oponerse a un proceso electoral, todos queremos llevar este proceso, queremos que se consolide la democracia, que el nuevo gobierno nazca de la democracia, pero (...) es obligación del Órgano Electoral buscar y preservar la efectividad del voto y evidentemente las prioridades en este momento tienen que ver con la salud", remarcó. Agregó que le preocupa mucho, principalmente, el caso del departamento de Santa Cruz porque desde las provincias le informaron que las estadísticas de los contagios de COVID-19 son tres y cuatro veces más. "Eso es pavoroso, por eso, creo que tenemos que buscar la mirada hacia nuestro pueblo", apuntó. Según información oficial del Ministerio de Salud, hasta ayer Bolivia registró 50.867 casos confirmados de COVID-19 en los más de cuatro meses de la pandemia en el territorio nacional.