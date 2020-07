Cuatro organismos rechazan el dióxido de cloro para COVID-19 y alertan siete efectos adversos





15/07/2020 - 09:10:46

Opinión.- Las redes sociales se han llenado de testimonios y videos sobre cómo usar el dióxido de cloro y sobre sus efectos “milagrosos” para tratar la COVID-19, pero cuatro organismos internacionales no han retrocedido en la calificación de químico peligroso ni lo han retirado de la lista de producto riesgoso para la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS), Agencia Europea del Medicamento, la Organización Panamericana para la Salud (OPS), y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) han ratificado sus reparos al uso de desinfectante dióxodo de cloro para tratar la COVID-19, es más, advirtieron que tiene efectos adversos en al menos ocho enfermedades. No se ha demostrado que los productos de dióxido de cloro sean seguros y eficaces para ningún uso, incluyendo COVID-19, pero estos productos continúan estando a la venta como un remedio para tratar el autismo, cáncer, VIH/SIDA, hepatitis y la gripe, entre otras condiciones, a pesar de sus efectos nocivos. Tras surgir el virus COVID-19, una de las organizaciones mundiales y de referencia para la producción de fármacos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) ratificó en abril de este año que no hay "ninguna evidencia científica que apoye su seguridad o eficacia, y presenta riesgos considerables a la salud de los pacientes". En la página oficial de la FDA informa que emitió una carta de advertencia a una empresa que “está comercializando productos fraudulentos y nocivos” conocidos como “Miracle Mineral Solution” (solución mineral milagrosa o suplemento mineral milagroso) para la prevención y tratamiento de la “enfermedad del nuevo coronavirus 2019” (COVID-19). La FDA teme que los productos que afirman “fraudulentamente que curan, tratan o previenen enfermedades graves como el COVID-19” pueden causar que los consumidores se demoren en buscar o detengan un tratamiento médico apropiado, lo que puede resultar en daños graves y mortales. "La FDA ha recibido reportes de personas que experimentaron eventos adversos graves después de tomar un producto de dióxido de cloro incluyendo insuficiencia respiratoria, insuficiencia hepática aguda, ritmos cardíacos anormales y posiblemente mortales". Otras personas reportaron, dice el sitio oficial, una rápida destrucción de los glóbulos rojos, algo que requiere una transfusión de sangre para curarlo, vómitos y diarrea severa. El producto es conocido como "Suplemento Mineral Milagroso" y su uso no vino recién con la pandemia del coronavirus, sino que se publicita desde aproximadamente dos años como el remedio para la malaria, la diabetes, el asma, el autismo y el cáncer. “A pesar de advertencias previas, a la FDA le preocupa que todavía estamos viendo productos de dióxido de cloro a la venta con afirmaciones engañosas de que son seguros y eficaces para el tratamiento de enfermedades, ahora incluyendo COVID-19. La venta de estos productos puede poner en peligro la salud de una persona y retrasar el tratamiento médico apropiado”, según el Comisionado de la FDA, el doctor Stephen M. Hahn, M.D. EFECTOS ADVERSOS Otro artículo científico publicado en el sitio Latinoamérica Piensa dice que la FDA ha recibido reportes de personas que experimentaron eventos adversos graves después de tomar un producto de dióxido de cloro, incluyendo: 1. Insuficiencia respiratoria causada por una condición grave en donde la cantidad de oxígeno que se transporta a través del torrente sanguíneo se reduce considerablemente (metahemoglobinemia); 2. Cambios en la actividad eléctrica del corazón (prolongación del QT), lo que puede llevar a ritmos cardíacos anormales y posiblemente mortales; 3. Baja presión arterial mortal causada por deshidratación; 4. Insuficiencia hepática aguda; 5. Conteo bajo de células sanguíneas, debido a la rápida destrucción de los glóbulos rojos (anemia hemolítica), lo que requiere una transfusión de sangre; 6. Vómitos severos; y 7. Diarrea severa. El dióxido de cloro es una solución al 28% de clorito de sodio en agua destilada. Se usa como blanqueador y para descontaminar superficies industriales, ya que se asemeja a la lejía o el cloro. "Es un desinfectante comercial que en ningún caso debería ingerirse", contó a BBC Mundo Miguel Ángel Sierra Rodríguez, catedrático de Química de la Universidad Complutense de Madrid. OTRO ORGANISMO El 10 de junio pasado, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública, emitió un comunicado donde se hace eco de las advertencias de la OMS, sobre los efectos adversos de un producto conocido como “Solución Mineral Milagrosa”, el cual contiene clorito de sodio. El aviso a nivel global fue emitido debido a que dicho producto, es comercializado de manera libre en Internet, para el tratamiento de enfermedades como VIH, tuberculosis, cáncer, autismo, dengue, malaria y otras; sin embargo, el clorito de sodio es un agente oxidante que irrita para las membranas mucosas y causa estrés oxidativo en las células, incluidos los eritrocitos. En un pequeño número de casos, los efectos adversos registrados han sido potencialmente mortales y el propósito del comunicado es alertar para proteger al público de daños asociados con este producto. La DNVS advierte a la población e insta a no adquirir ni consumir este producto, el cual no cuenta con registro sanitario emitido por esta dependencia ministerial. LA OMS/OPS Hasta la fecha, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana para la Salud reflejó de que encontró resultados negativos en al menos 18 países (Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, República Checa, Estonia, Francia, Irlanda, México, Nueva Zelanda, Singapur, España, Suiza, Uganda, el Reino Unido, Vanuatu y Estados Unidos). Algunos sitios web, incluso indican que el producto se puede utilizar tanto en bebés y niños, así como en adultos. EN BOLIVIA En Bolivia, el Ministerio de Salud prohibió el uso de este polémico producto ante la ausencia de estudios formales y rigurosos sobre su toxicidad y efectos en el organismo. En el país crece la polémica y la presión para que empiece a estudiarse el uso del dióxodo de cloro contra el SARS-CoV-2 (virus de la Covid-19), paralelamente las personas consumen y refieren que tuvieron buenos resultados. El Ministerio de Salud no autoriza su uso y el Comité Científico Nacional Covid-19 alertó sobre los efectos de la ingesta de esta sustancia (dióxido de cloro). Sin embargo, en Tarija, Beni y Chuquisaca y Cochabamba ya se está utilizando.