Mesa y Arce se quedan solos en defensa de fecha de las elecciones y crecen los contagios de candidatos





15/07/2020 - 09:07:34

El Deber.- Carlos Mesa y Luis Arce se quedaron solos en la defensa de la fecha de las elecciones generales. Los candidatos presidenciales, el primero de Comunidad Ciudadana (CC) y el segundo del Movimiento Al Socialismo (MAS), insisten en que los comicios deben realizarse el 6 de septiembre. Sus seis rivales electorales están en contra de la fecha de votación y, por separado, piden que las justas sean desarrolladas cuando exista un control de la pandemia de coronavirus en el país. Feliciano Mamani, presidenciable del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), es el primer candidato a la Presidencia contagiado con Covid-19. Además, hay postulantes al Legislativo afectados por la enfermedad. Mesa sugirió siete medidas para evitar contagios de Covid-19 durante el proceso electoral. Una de ellas es dividir en dos horarios la jornada de votación: en la primera etapa votarían las personas mayores de 40 años, mujeres embarazadas, ciudadanos con alguna discapacidad y con alguna enfermedad de base. En el segundo grupo sufragaría la población entre 18 y 40 años de edad. El postulante ratificó que las elecciones pueden realizarse el 6 de septiembre. Arce está en la misma línea. El postulante del MAS señaló que los comicios deben realizarse en la fecha aceptada y recordó que hubo un acuerdo político para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pueda realizar las elecciones el primer domingo de septiembre. "Ya estamos 8 meses sin democracia y sin presidente, nadie dice nada, ¿acaso no prometieron los comités cívicos?, Los bolivianos queremos vivir con democracia y con un gobierno que sea elegido democráticamente, legal y en las urnas", remarcó. Los demás seis presidenciables están en desacuerdo con la fecha de las elecciones. El último en declinar fue Jorge Quiroga, de la alianza Libre 21, quien en un inicio estaba de acuerdo en que se efectúen el 6 de septiembre y ahora decidió solicitar la postergación. "¿No ven las cifras? ¿No les preocupa la vida de tus padres, de los míos, de los abuelos? ¿Cómo pueden exigir que nuestros hijos sirvan como jurados y se contagien y después infecten a sus familiares? Qué falta de humanidad y de sensibilidad", manifestó el postulante. Luis Fernando Camacho, presidenciable de Creemos, pidió que las elecciones sean cuando la pandemia sea controlada y envió una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para que se pronuncie sobre los problemáticos comicios. "Compartimos con usted (Almagro) nuestra preocupación y le invitamos de la manera más atenta, a nombre de los ciudadanos que defendimos la democracia, a pronunciarse por este desacierto al que nos conduce el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con presión del MAS y la complicidad de algunos partidos en nuestro país", dice la misiva enviada a Almagro. En la alianza Juntos, que postula a Jeanine Áñez, también están disconformes por la fecha de los comicios. El candidato vicepresidencial de este frente, Samuel Doria Medina, aseguró que el 6 de diciembre es una "fecha peligrosa" y pidió al TSE reconsiderar otra jornada de votación cuando la pandemia esté controlada. "Las elecciones deben realizarse cuando la pandemia se detenga y cuando se cumplan dos condiciones. Primero, que nadie va a morir o enfermarse por ir a votar o ser jurado electoral. Segundo, que la cantidad de las personas que no vayan a votar por temor a contagiarse sea mínima", resaltó el empresario. El ente electoral estableció que las elecciones nacionales sean el 6 de septiembre y reanudó el calendario electoral. La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó la ley que convoca a los comicios y, luego de un tiempo, la presidenta Jeanine Áñez promulgó la norma bajo presión. La mandataria responsabilizó a Carlos Mesa y al MAS si los contagios de Covid-19 se disparan por asistir a las urnas. El último en pedir la postergación de los comicios fue Chi Hyun Chung, presidenciable del Frente Para la Victoria (FPV), quien pidió que las elecciones sean en seis meses debido a que la pandemia puede ser controlada en ese tiempo. "No estoy de acuerdo al menos en esta fecha (6 de septiembre) y se tendría que postergar por lo menos seis meses más, para el próximo año", dijo el postulante, quien venció al coronavirus. La candidata presidencial de Acción Democrática Nacionalista (ADN), Maricruz Bayá, no se pronunció sobre la fecha de las elecciones y Feliciano Mamani, de Pan-Bol, dio positivo a Covid-19, se convirtió en el primer presidenciable afectado por el coronavirus. "Nuestro candidato estuvo en Potosí, en Llallagua, cinco días en cama con una gripe fuerte. Hasta que le hicieron la prueba y salió positivo para Covid-19. Él está delicado y aislado. La esposa no quiere que lo lleven a un hospital, porque ella lo está cuidando", informó Ruth Nina, acompañante de fórmula de Mamani. Nina anunció que pedirá una reunión al TSE y a los demás candidatos para analizar una nueva fecha de las elecciones. "Queremos que nos digan cómo vamos a llevar adelante una campaña con nuestros candidatos aislados y con Covid-19 o es que quieren que fallezcan", cuestionó la postulante. Mientras, los candidatos al Legislativo aumentan dentro el grupo de contagiados por Covid-19. Mesa informó que en Santa Cruz y Beni tiene muchos postulantes infectados, lo mismo que la alianza Juntos y Pan-Bol. En La Paz, Lily Zurita, candidata a diputada por Juntos, anunció que está contagiada, pero que tiene un cuadro estable. Nina dijo que en su partido hay afectados en Pando, Beni, Santa Cruz y La Paz.