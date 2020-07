Hay 10 implicados: Sedes Cochabamba simuló recepción de equipos para los hospitales centinela





15/07/2020 - 09:05:49

Los Tiempos.- Una auditoría de la Gobernación revela que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) simuló la recepción de insumos de bioseguridad para los hospitales a cargo de la lucha contra la Covid-19. En el informe están implicados al menos 10 funcionarios, entre ellos el director, la secretaria Desarrollo Humano y la Gobernadora. La auditoría se conoció a dos meses de la denuncia que hizo la asambleísta departamental Lizeth Beramendi, sobre la existencia de insumos guardados en el Sedes y de otros que no fueron entregados en el plazo previsto. La comisión de recepción de insumos del Sedes, compuesta por tres funcionarios, declaró que “nunca tuvo conocimiento” de que los materiales hayan ingresado a la institución, porque fue obligada a firmar documentos con el pretexto de la emergencia sanitaria por la Covid-19. Luego, se evidenció que la responsable de caja del Sedes con 39 días de anticipación hizo un primer pago por casi un millón de bolivianos a la representante de la empresa Trade. Además, el Sedes entregó los recursos “sin verificar si Claudia F. era la apoderada y según la documentación nunca presentó el poder de Trade para ser su representante en Cochabamba”, informó Beramendi. También se detectó que se alteró el informe legal, que indica que la empresa cumplía todos los requisitos para adjudicarse la provisión de los insumos. Sin embargo, los documentos establecen que la importadora no presentó el Registro Único de Proveedor del Estado (RUPE) ni la certificación electrónica del Número de Identificación Tributaria (NIT). “Esta empresa nunca podía adjudicarse” la compra de insumos de bioseguridad, aseveró Beramendi. Al inicio de la auditoría, la gobernadora Esther Soria pidió esperar el informe final y anunció que no se protegería a ningún involucrado en irregularidades. Sobre este último informe aún no se ha pronunciado. Beramendi dijo que remitirá la auditoría al Ministerio Público.