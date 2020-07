Sala Plena del TSJ sesiona vía virtual; su presidente estaría aislado por sospecha de covid-19





15/07/2020 - 09:03:52

Correo del Sur.- La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fue convocada este miércoles a una sesión ordinaria, a través de la plataforma virtual Blackboard, para abordar diferentes temas, entre ellas, la negociación con el Ejecutivo de un presupuesto adicional que cubra el déficit en las recaudaciones de ingresos propios en Derechos Reales debido al covid-19. Durante la cuarentena, las sesiones ordinarias y extraordinarias de Sala Plena normalmente se desarrollaron de forma presencial con todos los magistrados, excepto la ausencia de alguno de ellos que seguían vía virtual o finalmente, se suspendía cuando cualquier algún magistrado estaba ausente. En el TSJ se conoció extraoficialmente que el presidente Olvis Egüez se encuentra aislado por sospecha de covid-19, después de los últimos viajes que realizó a Santa Cruz y La Paz por las gestiones administrativas del presupuesto y otras actividades. La anterior semana, Egüez viajó a la ciudad de La Paz para asistir a reuniones con miembros del Ministerio de Economía y Finanzas y negociar el tema presupuestario del Órgano Judicial, afectado por la paralización de actividades por más de tres meses; este lunes no asistió al TSJ. Empero, otras fuentes del mismo Tribunal hicieron conocer que el Presidente no está aislado con sospecha de covid-19 y que se encuentra desempeñando su agenda de trabajo con normalidad. Este medio de comunicación no pudo contactarse con la máxima autoridad y tampoco tiene un vocero institucional.