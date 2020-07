Viceministro Santamaría advierte fines políticos y hasta electorales en las marchas en medio de la pandemia





15/07/2020 - 09:01:40

La Paz, (ABI). - El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, consideró que las marchas de protesta, que se realizan en algunas regiones del país, como la registrada ayer en La Paz en pleno ascenso de la curva de la pandemia del coronavirus COVID-19, tiene "fines políticos y hasta electorales". Estas medidas "no tienen justificación, todos hoy enarbolan la vida, pero irónicamente deciden exponer su propia salud con fines políticos y hasta electorales", lamentó la autoridad gubernamental, en entrevista con Red Uno. Ayer, en el caso de la sede de Gobierno, la Central Obrera Boliviana y maestros protagonizaron una marcha, entre otras demandas, exigiendo la abrogación del Decreto Supremo 4260 de educación virtual. Según el Viceministro, en la movilización se observó la participación de varios ejecutivos de organizaciones sociales, como las "Bartolinas" que militan en el Movimiento Al Socialismo (MAS), e incluso algunas diputadas de ese mismo partido político. Además, estuvieron "padres de familia que fueron convocados con otro propósito y terminaron engrosando la marcha por la obligatoriedad y el régimen sancionatorio de las multas, los propios maestros de varias provincias han denunciado, guardando su identidad, que han sido y están siendo obligados con multas de 300 a 500 bolivianos para ser parte de las marchas", dijo. Recordó que el nuevo coronavirus no es invento de nadie, mata la vida de las personas y genera una situación hospitalaria complicada en el país, rumbo al colapso y saturación. "Por tanto, no es responsable ser parte de medidas de presión, que además de no tener justificación, pone en riesgo la salud de los bolivianos. (Anteayer) hemos convocado (a maestros) a iniciar un diálogo, al que asistieron sus representantes condicionando los temas, pero que fruto de las presiones a los que se los somete, (ayer no volvieron) a los espacios de diálogo ordenados con la Iglesia Católica y otros actores de la educación boliviana", afirmó. Remarcó que el Gobierno apuesta por el diálogo, pero también fue enfático en señalar que "no se va a mover en su decisión de no exponer a los estudiantes retornándolos a clases presenciales y quienes abrigan esa posibilidad solamente responden a algún interés político porque no se puede (volver a clases) en plena curva ascendente de contagios que pone en riesgo a las familias en general".