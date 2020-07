Mesa dice que quienes piden postergar los comicios lo hacen porque tienen bajo respaldo





Brújula Digital.- El expresidente y candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, manifestó este martes que los candidatos que piden postergar las elecciones generales del próximo 6 de septiembre lo hacen porque sus expectativas de voto no son que ellos esperarían. “Que digan claramente (los candidatos) 'queremos que se anule la elección porque nuestras expectativas de voto no son las adecuadas'”, señaló Mesa con molestia entrevistado por Bolivisión. Las alianzas Juntos, Libre-21 y Creemos pidieron postergar los comicios con el fin evitar contagios ante el incremento de casos de coronavirus en el país. Pero Comunidad Ciudadana (CC) expresó su acuerdo con la fecha y propuso asumir siete medidas de prevención. Ante este pedido de los candidatos, Mesa se cuestionó y dijo: “¿Por qué no se preocupan de hoy, 14 de julio? ¿Por qué no nos preguntamos de los muertos y contagios que tenemos hoy? ¿Y están haciendo una preocupación con cargo al 6 de septiembre?”. Además, sostuvo que él no está favoreciendo al MAS. “Estoy muy molesto porque a mí me gusta decir las cosas claras. Que digan 'queremos que se postergue la elección porque nuestras condiciones electorales no son buenas', pero que no me digan que estamos favoreciendo al MAS”, manifestó. Mesa agregó que hay que definir situaciones para el país. “Tenemos que definir si queremos esta situación de parálisis, esta situación de un gobierno que no tiene capacidad de solución, esta situación económica dramática que no se resuelve, esta situación de salud que no se controla. Nadie habla de hoy, nadie habla de la pandemia que está en crecimiento en este momento”, señaló el expresidente.