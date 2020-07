Doria Medina: El 6 de septiembre es una fecha de elecciones peligrosa para la salud y la democracia





14/07/2020 - 20:48:55

La Paz, (ABI).- Las elecciones deben hacerse en una fecha posible, es decir, cuando se tenga garantía de que nadie va a morir por ir a votar o ser jurado electoral y, segundo, que la cantidad de personas que no vayan a votar por miedo al contagio sea mínima. El 6 de septiembre no garantiza ni una cosa ni la otra, por lo que es una fecha que resulta peligrosa para la salud y la democracia, advirtió el martes el candidato a vicepresidente de Juntos, Samuel Doria Medina. El también empresario y líder de Unidad Nacional, explicó los argumentos que respaldan su propuesta de postergar las elecciones fijadas para el 6 de septiembre, cuando el país está atravesando el pico de la pandemia. "Por supuesto, lo primero es preservar la salud de todos, en especial de las decenas de miles de jurados electorales, que en una elección deben estar todo el día en contacto con los votantes. En este momento de gran cantidad de contagios, estás personas sufrirán una experiencia tan intensa como estar en la sala de emergencias de un hospital y muchas pueden enfermar. Además, muchas también pueden renunciar. ¿Qué haríamos en ese caso? Digamos, ¿si renuncia el 50% de los jurados?", señaló, citado en un boletín institucional. El acompañante de Jeanine Áñez en las elecciones, señaló que, además, hay que considerar los efectos de votar muy pronto sobre la justicia de los resultados. "No voy a entrar a discutir quién se verá más o menos perjudicado, pero lo cierto es que en unas elecciones en septiembre tendremos el mismo problema de ausentismo que en República Dominicana hace poco. Y yo pregunto a don Carlos Mesa y a don Luis Arce, que insisten en hacerlas, ¿queremos elecciones con ausentismo que luego sean cuestionadas por eso? Nadie va a querer constituir un gobierno salido de unas elecciones cuestionadas, y menos con los graves problemas que tiene el país en este momento", argumentó Doria Medina. Finalmente, explicó que todos estos efectos negativos podrían evitarse fácilmente escogiendo otra fecha electoral: "Pido a nuestros contendientes que contengan un poco sus ambiciones de poder, porque elecciones en una fecha posible son buenas para todos, inclusive para ellos", concluyó.