Hospital del Tórax no tiene condiciones para atender casos COVID-19





14/07/2020 - 16:03:06

La Paz, (ABI).- El hospital del Tórax del complejo hospitalario de Miraflores, en La Paz, no atenderá casos COVID-19 debido a las deficiencias de bioseguridad, tanto para pacientes como médicos, así como en sus instalaciones, informó este martes su director, Edgar Pozo. "El hospital del Tórax en las condiciones que se halla, con muchísimas deficiencias de bioseguridad, no está en condiciones de afrontar, de curar a pacientes COVID-19 ni proteger a sus médicos", indicó el galeno tras concluir una reunión técnica con autoridades de Estado. Explicó que ese nosocomio reanudará sus servicios a partir de la siguiente semana, con sus servicios habituales (cardio-pulmonares), en las condiciones conocidas. El hospital de alta especialidad en afecciones pulmonares atenderá a pacientes COVID-19, sólo si el Gobierno atiende los requerimientos técnicos necesarios y las garantías para su funcionamiento pleno, dijo. En tanto, el asesor del Ministerio de Salud y exdirector del Servicio Departamental de Salud (Sedes), René Sahonero, declaró la necesidad de "refuncionalizar" los servicios del Complejo Hospitalario de Miraflores para dar cabida a todos los pacientes y también evitar la sobredemanda en patologías distintas al coronavirus. Según anunció, el Ministerio de Salud asumirá medidas de apoyo para mejorar el sistema de salud público departamental. "Por lo menos para paliar esta situación y darle un respiro, tanto a médicos como a pacientes en la atención esperada", apuntó.