Realizan tomografía del tórax a presidenta Áñez y no evidencian complicaciones por COVID-19





14/07/2020 - 15:58:14



La Paz, 14 jul (ABI).- De acuerdo con el parte médico diario, la presidenta Jeanine Áñez fue sometida este martes a una tomografía axial computarizada simple del tórax, en la que no se evidenció ninguna complicación provocada por el COVID-19, que le fue diagnosticado hace cinco días. El parte médico sobre el estado de salud de la Jefa de Estado, realizado por su médico de cabecera, Andrei Miranda, señala que la mandataria se encuentra estable. "El día de hoy se le realizó una tomografía axial computarizada simple del tórax, en la que no se evidencia ninguna complicación provocada por esta patología en estadios más avanzados", establece parte del documento. Actualmente, la Jefa de Estado presenta signos vitales dentro de parámetros normales, además realiza ejercicios físicos y respiratorios recomendados con buena tolerancia. "Al momento se encuentra con muy buen estado anímico y buena respuesta a la medicación administrada, todo ello dentro del aislamiento domiciliario que el protocolo determina", finaliza el parte médico. El pasado 9 de julio, a través de un video, la mandataria informó que dio positivo a COVID-19, a tiempo de remarcar que se encuentra bien y seguirá trabajando desde la residencia presidencial, ubicada en la zona de San Jorge de La Paz, donde cumple el protocolo de aislamiento.