Lionel Messi protagonizó un comercial para una empresa qatarí





14/07/2020 - 15:45:37

Infobae.- Lionel Messi es protagonista dentro y fuera de la cancha. En esta ocasión, el capitán y referente del FC Barcelona es el personaje principal de una publicidad que llevó a cabo la compañía Ooredoo, una empresa de telecomunicaciones con sede en Doha, Qatar. El spot, de 23 segundos, muestra como el mejor jugador del mundo es secuestrado por un grupo extraterrestres que llegaron a la tierra en un objeto volador. En el video se lo puede ver elevándose en el aire y siendo arrastrado por una luz hacia el interior de la aeronave. En la escena final, el astro argentino aparece mirando el celular junto a un hombre queriendo entender lo que estaba sucediendo. Sin embargo, el video se detuvo y no podía cargar la siguiente secuencia: “Porque no es divertido cuando tu Internet es lento”, fue el mensaje que querían transmitir. “Viajar con extraterrestres es mejor que un Internet lento. Solo pregúntale a Leo Messi”, apareció escrito en las redes sociales oficiales de la empresa junto al video.



La compañía, que también ofrece servicios móviles, inalámbricos y alámbricos, alcanzó un acuerdo en 2013 con Lionel Messi en el que el futbolista se convirtió en el embajador de la marca en el mundo. “Estoy muy feliz de trabajar con Ooredoo, ya que compartimos la misma idea de que los pasos prácticos marcan la diferencia”, señaló el futbolista según el sitio oficial de la empresa. “Es emocionante asociarse con un grupo global como Ooredoo, que puede ayudar a extender el trabajo de nuestra Fundación a nuevos mercados, para apoyar a las comunidades que necesitan ayuda y apoyar a los jóvenes para que tengan la mejor oportunidad de hacer realidad sus sueños”, son algunas de las declaraciones del jugador del FC Barcelona que aparecen en la página de Ooredoo. Por su parte, la compañía aseguró: “Messi se ha convertido en un embajador de marca global exclusivo”. En este rol, estará apoyando en varios programas para aumentar las oportunidades de vida de los jóvenes en el Medio Oriente, África del Norte y el sudeste asiático para ayudarlos a cumplir sus esperanzas y sueños. No es la primera vez que La Pulga realiza una publicidad para esta marca. El argentino posee un amplio repertorio en el cual se transformó en un músico, un super héroe, un conductor de televisión y hasta en un “meme”, dentro de un mismo corte publicitario que salió a la luz en 2018.