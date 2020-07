El Manchester City saldrá a romper el mercado





14/07/2020 - 15:38:12

Infobae.- Una enorme noticia recibió el Manchester City en las últimas horas. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) decidió revocar la sanción de dos años sin poder jugar en competencias europeas impuesta por la UEFA al conjunto inglés. De esta manera podrá disputar la Liga de Campeones la temporada que viene. El TAS concluyó, después de escuchar las apelaciones de los ciudadanos, que el club no camufló “fondos de capital” como “ingresos de patrocinadores”, pero sí falló al cooperar con las autoridades de la UEFA. Pese a que la sanción deportiva fue levantada, la institución recibió una multa económica de 10 millones de euros (en un principio era de 30). Ante este panorama, y con la certeza de tener un boleto para la próxima Champions (a falta de tres jornadas se ubica en la segunda colocación en la Premier League), el City habría tomado la firme decisión de salir a romper el mercado de pases. Según informa el medio británico Daily Mail, los de Manchester contarían con un presupuesto de 170 millones de euros para ir en búsqueda de alguna de las importantes figuras que solicitó el director técnico español Pep Guardiola para mejorar el plantel. El ex estratega del Barcelona solicitó un lateral izquierdo, un marcador central y un extremo o centrodelantero. Para mejorar la banda izquierda, donde actualmente se encuentran Benjamin Mendy y los jóvenes Oleksandr Zinchenko y Angeliño (debe regresar de su préstamo en el RB Leipzig) la apuesta es un viejo conocido del entrenador. Se trata de David Alaba, uno de los pilares de la última línea del Bayern Munich. El austríaco se encuentra en el club bávaro desde mediados de 2011 y ganó 21 títulos. En la zaga central sobresale un nombre que viene sonando con fuerza desde hace mucho tiempo: el senegalés Kalidou Koulibaly. El futbolista de 29 años es una de las principales figuras del Napoli, por lo que su salida no será nada sencilla. La prensa europea informa que para seducir al club italiano los ingleses estarían dispuestos a colocar como parte de pago al argentino Nicolás Otamendi. Luego de la salida de Leroy Sané rumbo al Bayern Munich en una cifra cercana a los 50 millones de euros, Guardiola solicitó el arribo del extremo Ferran Torres. El extremo español de 20 años lleva disputados 42 partidos en la actual temporada, en los que marcó 6 goles (2 por Liga de Campeones) y brindó 7 asistencias. En el puesto de centrodelantero suena la variante de Lautaro Martínez, pero su elevada cotización y el supuesto acuerdo del punta con el Barcelona para jugar junto a Lionel Messi complicaría la negociación. Otro punto importante es que la dirigencia del City también comenzó a moverse para extender el vínculo de varias de sus principales figuras, como Kevin de Bruyne, Raheem Sterling y Gabriel Jesús. Vale destacar que los ingleses se encuentran actualmente en los octavos de final de la Champions League. En caso de superar al Real Madrid (se impusieron por 2 a 1 en el Santiago Bernabéu), en la siguiente instancia chocarán ante el vencedor del cruce entre Lyon y Juventus.