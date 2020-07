Fabol cree que la FBF presionó a los jugadores de The Strongest para desmarcarse





14/07/2020 - 15:27:33

El Deber.- “Se nota con toda claridad la presión que sufren los muchachos de The Strongest”, afirmó el secretario general de Fabol, David Paniagua, después de que futbolistas de este plantel confirmaron a DIEZ la autenticidad del comunicado en el que aseguran que no renuncian a la selección boliviana, como el resto de los jugadores del país. La medida de presión de los renunciantes se debe a que sus demandas no fueron atendidas por sus clubes y la FBF. Paniagua dijo que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, ha influido para que los 'atigrados' emitan este pronunciamiento. “Nadie puede negar la presión que ejerce el presidente de la federación, que en la práctica es el presidente de The Strongest. Solo en nuestro país se ve que sea elegido (presidente de la Federación) y deja a su esposa (Inés Quispe) a cargo del club”, agregó. El comité ejecutivo de Fabol y 13 capitanes de los equipos de la División Profesional se reunieron este lunes, sin la presencia del líder del Tigre. “Daniel (Vaca) nos envió un mensaje diciéndonos que tuvo un problema con su familia, que lo disculpemos”, comentó Paniagua. Además, dijo que, según el análisis que hicieron entre todos, es que los jugadores de The Strongest quedan en una mala posición. “¿Cómo puede molestar que Bolívar y Wilstermann vuelvan a entrenarse (porque tiene partidos por la Copa Libertadores)?”, se pregunta Paniagua, que ve como una oportunidad que estos equipos retornen al trabajo para que el resto también lo haga, a medida que las autoridades correspondientes lo aprueben. “Es un ataque dirigido contra estos clubes”, enfatizó. Los jugadores atigrados enviaron un comunicado asegurando que, si Bolívar y Wilstermann retornan a los entrenamientos, la medida de presión se desvirtúa. “Razón por la cual anunciamos que hemos tomado la decisión de no renunciar a la selección y de no ser parte de cualquier juego que afecte y dañe nuestro fútbol”, dice parte del texto. Fabol, cumpliendo el mandato de sus futbolistas, envió una carta a la FBF para invitar a todo el comité ejecutivo a una reunión abierta a la prensa, con la presencia de los capitanes de clubes, este jueves (16:30).