El secreto de Blooming contra el coronavirus es la ivermectina





14/07/2020 - 15:25:47

El Deber.- En Blooming, que tiene un plantel de 33 jugadores, no hay casos oficialmente confirmados de contagiados de Covid-19. ¿Cuál es el secreto para ello? El médico de la academia cruceña, Wilson Catorceno, reveló que, desde hace dos meses, se decidió dar ivermectina a todos los futbolistas y hasta la fecha está dando resultados la prevención. “Ya tomaron en dos ocasiones el fármaco. También se ha hecho énfasis en la alimentación y en las vitaminas”, sostuvo. El galeno visitó las casas de 27 de los 33 jugadores para que consuman el producto, mientras que el resto lo hizo por su cuenta, pero con el respaldo del cuerpo médico. “La intención desde un inicio, y tomando en cuenta el avance de la pandemia, era no esperar a que se presenten los síntomas, sino desactivar el virus al comienzo”, dijo. También se ha procedido de la misma manera con todo el personal administrativo de Blooming y el presidente del club, Juan Jordán. “Con el presidente consumimos cada 15 días la ivermectina, tomando en cuenta que estamos en contacto con bastante gente durante cada jornada”, afirmó Catorceno, que además suministra la misma cantidad de dosis a su familia. En estos 60 días que está utilizando la ivermectina Blooming hubo solo resfríos entre algunos jugadores, que luego se confirmaron que no eran casos positivos de Covid-19, que en el país ya ha afectado a 12 jugadores de cinco clubes de la División Profesional: Always Ready (5), Real Santa Cruz (2), Guabirá (2), Aurora (2) y Wilstermann (1). Catorceno también habló de la importancia de fortalecer el sistema inmunológico del organismo con alimentos que hay en casa, pero no son consumidos en medidas adecuadas. Por eso, la nutricionista del club, Ximena Pedraza, ha realizado un seguimiento especial a los jugadores para que sigan una dieta con bastantes vitaminas. “Con la alimentación y las vitaminas comenzamos desde que se decretó la cuarentena, el 21 de marzo. Los alimentos que nos fortalecen contra este virus los tenemos al alcance de las manos, pero no sabemos aprovecharlos”, afirmó. Lo que están consumiendo los jugadores en esta época son el sulfato de zinc, vitaminas C y D, y otros nutrientes, que son esenciales en la lucha para evitar el Covid-19 o para que el virus afecte lo menos posible al organismo. Un polémico fármaco Pese a la polémica sobre su uso, pues no hay respaldo científico para tomarlo contra al Covid-19, Catorceno explicó que hay estudios que lo aconsejan para combatir el virus. “Nos está dando resultados buenos, por ello lo seguimos consumiendo”, sostuvo. El 13 de mayo, en Bolivia se aprobó el uso de la ivermectina ante el aumento de los casos positivos y de fallecidos. “Los buenos resultados son el ejemplo de que el fármaco es efectivo” La experiencia en el uso de ivermectina del médico de Blooming, Wilson Catorceno, ha sido en unos 2.500 pacientes a los que les ha aconsejado tomar el fármaco, y en los que ha dado resultados buenos. “Hablé con el Comando Departamental de la Policía y les dimos ivermectina a unos 400 efectivos, cuando comenzaron los contagios”, sostuvo Catorceno, que también aplicó el medicamento a los policías de Cotoca y a los trabajadores de ese municipio, luego de que diera positivo el alcalde Wilfredo ‘Coco’ Áñez. La barra de la academia es otro grupo de personas que tomó ivermectina y los jóvenes que reparten la ayuda de alimentos de Blooming también lo hicieron. “Los buenos resultados son el ejemplo de que es efectivo en la lucha contra el Covid-19”, sostuvo Catorceno, que desde el miércoles comenzó a repartir kits de medicamentos en los barrios, con el apoyo de Blooming. La megacampaña Blooming lanzó la megacampaña Salvemos a Nuestra Gente, con el objetivo de llegar con medicamentos, ropa y alimentos a la mayor cantidad posible de personas. El centro de operaciones es su Estadio Municipal, ubicado en el séptimo anillo, entre las avenidas Cristo Redentor y Radial 27. La premisa del club es llegar a las personas contagiadas con Covid-19 cuando estén en la primera fase de la enfermedad. A las diferentes zonas se entregarán kits de medicamentos.