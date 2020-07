Bolívar será el accionista mayoritario de la empresa





14/07/2020 - 15:23:55

Página Siete.- Bolívar será el accionista mayor del modelo de negocio que propuso su presidente de ese club, Marcelo Claure, para 10 años. La entidad académica tendrá en su poder el 44,5% de las acciones en la sociedad que comercializará los derechos de televisión de seis clubes. Este porcentaje será siempre y cuando se mantengan los seis socios que firmaron ayer un preacuerdo y se podría modificar si en los siguientes 20 días se suman algunas instituciones más. En la propuesta de Claure existen tres líneas para la repartición del 100% de las acciones. En la primera están los clubes de la División Profesional, en la segunda el inversionista líder y en la tercera, los clubes inversionistas. En la primera línea existe un 33% a distribuir, que de momento va de la siguiente manera: Bolívar, Blooming, Wilstermann y Oriente Petrolero serán equipos A y tendrán un 5,8% cada uno; mientras que Guabirá y Royal Pari serán equipos B y tendrán un 4,9%. El inversionista líder será Bolívar con un 33% de propiedad y como son seis clubes, el restante 34% se reparte en partes iguales, es decir 5,6% para cada uno. Sumando todo, la Academia tendrá el control del 44,5% de las acciones de la nueva sociedad que está por establecerse oficialmente. “Este no es una inversión privada de Marcelo Claure, es de Bolívar, si alguien más quiere invertir al igual que mi club están invitados a hacerlo”, resaltó. Luego acotó que “en todas las ligas del mundo la repartición no es la misma, pero acá proponemos que sea el 20% de diferencia, seríamos la más ecuánime del mundo en la repartición. Es imposible que la división de dinero sea igualitaria”. Dinero fijo por año En la propuesta inicial de Claure se contemplaba entregar 104 millones de dólares por 10 años de contrato, pero para los 14 clubes. Como en el momento son sólo seis y de mantenerse esta situación, ayer se confirmó que el monto total será algo más de cinco millones de dólares que serán repartidos bajo la categoría A y B. “Los equipos top” percibirían más de 900 mil y los otros dos un poco más de 700 mil. Estos montos son fijos por año y al margen se agregará otra suma por las utilidades donde todos son socios por igual en un 8%. “Estanos cuatro equipos taquilleros y recaudaremos en total entre el 70 y 80 por ciento de lo de antes y la división será entre seis, pero no somos egoístas y queremos que vengan el resto de las entidades. No lo tomen como amenaza, pero en 20 días debemos montar la empresa y si la FBF y otras instituciones quieren unirse luego habrá más será difícil ya que habrá inversionistas”, adelantó Claure.