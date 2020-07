Presidenta Áñez lanza la voz de alerta: Estamos en un momento muy difícil ante el incremento del coronavirus





14/07/2020 - 12:46:53

La Paz, (ABI).- La presidenta Jeanine Áñez expresó, este martes, su preocupación por el momento difícil que atraviesa el país ante el incremento acelerado de casos de coronavirus COVID-19. En ese sentido, afirmó que no se puede construir un futuro seguro sin tener una "salud fortalecida". "Estamos en un momento muy difícil, estamos subiendo el pico de la pandemia, pero estoy segura de que unidos entre todos, colaborándonos, vamos a salir adelante", afirmó la Jefa de Estado durante un contacto virtual con el alcalde de La Paz, Luis Revilla. La autoridad emitió esas declaraciones durante su participación, vía internet, en el acto realizado para el lanzamiento de la licitación para la construcción del nuevo hospital municipal de Villa San Antonio Bajo, en la ciudad de La Paz. En esa línea, la Presidenta destacó la gestión del Alcalde Revilla por la edificación de una red de hospitales municipales, que atienden a los pacientes con COVID-19. Áñez expresó que le llena de emoción la construcción del nuevo hospital en este momento de crisis, en el que se debe atender a la población más sensible y vulnerable. "En La Paz todos tenemos que estar unidos ante esta situación (...). Ahora sí nos damos cuenta cuán importante es la salud, hemos tenido que pasar una crisis como esta para darnos cuenta que sin salud no podemos trabajar, estudiar, hacer deporte, no podemos construir un futuro seguro para nuestros hijos, por eso la importancia de tener una salud fortalecida", manifestó. Por ello, la autoridad señaló que el Gobierno impulsa la edificación de este tipo de infraestructuras. "Estoy segura, Alcalde, paceños y paceñas que, si luchamos unidos y juntos contra esta pandemia y vamos adelante con la reactivación económica, todos nos vamos a fortalecer", afirmó Áñez.