Gobierno dialogará con empresarios para que hospitales privados se sumen a lucha contra el COVID-19





14/07/2020 - 12:29:57

La Paz, (ABI).- El ministro de Trabajo, Oscar Mercado, informó, este martes, que se activará un proceso de diálogo con los empresarios de Cochabamba y otros departamentos para que los hospitales privados se sumen a la lucha contra el coronavirus. "Vamos a iniciar conversaciones, incluso de negociaciones, si así corresponde, con el sector privado de Cochabamba y otros departamentos para consolidar su presencia efectiva en la lucha contra el coronavirus", afirmó Mercado, en una entrevista con radio Panamericana. La autoridad expresó que espera que esa medida se consolide mediante un proceso de negociación y acuerdos que establezcan beneficios, en "términos aceptables", para los pacientes y para los administradores de los nosocomios privados. "Debemos agotar el diálogo, la negociación y ver las posibilidades que podamos construir", aseguró. Mercado afirmó que ante el crecimiento exponencial de casos de coronavirus en Cochabamba y otras regiones se necesita actuar de forma contundente y por lo que es importante generar "alianzas estratégicas" con el sector privado, para que sus nosocomios se incorporen a la atención de la enfermedad. "Es fundamental hacer una red tanto pública, con cajas de salud y además del sector privado para luchar contra el coronavirus", manifestó. No obstante, el Ministro no descartó asumir otras acciones para garantizar la prestación de los servicios de salud a los pacientes infectados. "Como Gobierno, tenemos la responsabilidad de cuidar la salud y la vida de los bolivianos, y no podemos no considerar todas las posibilidades que la normativa nos permite", indicó Mercado. En las últimas horas, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aclaró que ante la necesidad de salvar vidas se pagará un "precio justo" por la compra de hospitales privados o por la atención a sus asegurados, mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19. El lunes, se anunció la posibilidad de efectuar la compra de los hospitales privados de la Udabol, en Santa Cruz, y Univalle, en Cochabamba.