Andrea Kadenbach, una jefa con 146 estaciones de tren bajo su órbita en Alemania





14/07/2020 - 11:34:11

Mannheim, (DPA) - En Alemania hay 11 directoras de estación de tren, de las cuales una, Andrea Kadenbach, supervisa desde la ciudad de Mannheim esta y las 146 estaciones de sus alrededores. Kadenbach es la única jefa de estación del estado federado de Baden-Wurttemberg. "Mannheim es un importante punto de enlace para el transporte de larga distancia de Múnich y Basilea en dirección a Colonia, Hamburgo y Berlín, con 110.000 viajeros diarios", contó la mujer, de 51 años. Además, explicó que las alteraciones en el mayor punto de conexión de trenes del suroeste de Alemania después de Stuttgart tienen efectos en toda Alemania. Más de 600 trenes llegan todos los días a la estación, de ellos casi 200 de cercanías. ¿Y cuáles son las tareas de alguien que gestiona una estación de tren? Dado que viaja todos los días desde su hogar en Ettlingen, cerca de Karlsruhe, hasta el trabajo, ya comprueba que todo esté en orden cuando llega al andén. Luego, el personal la informa sobre demoras, consultas de los clientes y la situación momentánea. "El factor humano es muy importante para mí", señaló esta jefa de 120 empleados, desde el personal de la oficina de objetos perdidos y el centro de informaciones hasta los técnicos de los ascensores, las escaleras eléctricas y la iluminación. Kadenbach estudió en la Deutsche Bahn, la principal empresa ferroviaria alemana, y tuvo antes un puesto directivo en DB Regio, subsidiaria de la Deutsche Bahn. Aseguró que no entiende cómo sigue siendo una de las pocas mujeres en un puesto así. "Una mujer puede hacerlo igual de bien que un hombre", opinó. Según contó, antes de asumir el puesto estuvo algo preocupada por los posibles prejuicios de sus colegas. "Sin embargo, no me encontré con reservas, sino más bien con alegría por contar con un soplo de aire fresco en la estación", añadió.