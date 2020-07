Quillacollo está al borde del desastre sanitario





14/07/2020

Los Tiempos.- El desborde del depósito de cadáveres, la escasez de oxígeno e insumos en el hospital Benigno Sánchez de Quillacollo muestran que el municipio está al borde de un desastre sanitario. Personal de salud alertó ayer que se debe reajustar el plan de contingencia ante el ascenso de casos de la Covid-19 para evitar que la crisis se agudice y que las familias convivan con los fallecidos como sucede en la ciudad. “Los pacientes están llegando en un estado lamentable, con requerimiento de un ventilador mecánico. El fin de semana hemos tenido un deceso detrás de otro, no alcanzó el oxígeno”, alertó un médico del nosocomio. La asambleísta departamental Lizeth Beramendi cuestionó la falta de gestiones de autoridades municipales para subsanar las carencias y advirtió que el abandono a los profesionales que combaten al virus aumenta el riesgo. Mencionó que la falta de bolsas plásticas para almacenar los restos de los fallecidos obligó a los trabajadores a sacar al patio los cadáveres. El alcalde suplente, Héctor Montaño, anunció que el miércoles entregará unos 4 mil trajes de bioseguridad. “El hospital no está aprobado para atención de Covid-19. El Ministerio de Salud y el Servicio Departamental de Salud (Sedes) no permitieron la habilitación de terapia intermedia e intensiva, pero tampoco se puede negar la atención a pacientes”, precisó. El funcionario reconoció que hay problemas en la compra de oxígeno porque las empresas no entregan la cantidad comprometida, y adelantó que en un mes implementarán un crematorio. “Ya no estamos admitiendo el entierro de fallecidos de otros municipios”, finalizó.