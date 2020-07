La CNS asumirá el costo de la intervención de sus asegurados en hospitales privados





14/07/2020 - 10:16:12

La Paz, (ABI). - El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó que la Caja Nacional de Salud (CNS) asumirá el costo de la anunciada "intervención" de hospitales privados para la atención de pacientes con COVID-19 porque sus nosocomios colapsaron y se estima que al menos el 35% de sus asegurados no está recibiendo la atención médica necesaria en medio de la pandemia. Este hecho -agregó- ha provocado que los asegurados empiecen a trasladarse de manera masiva a los hospitales públicos generando también el colapso de dichos centros, que fueron habilitados para la población sin seguro médico. Por eso "hemos tomado la decisión de hacer intervenciones en ciertos lugares y que la Caja Nacional se haga cargo de esas intervenciones. (Por ejemplo) en el hospital de Udabol tiene dos caminos, o comprarlo o pagarle (un precio justo por el servicio durante el) tiempo que dure el COVID-19 porque la Caja tiene millones de recursos económicos que todos nosotros pagamos", dijo Murillo, en entrevista con Red Uno. En ese sentido, dio a conocer que, incluso, ayer ya se reunió con los responsables de la CNS, a quienes dio un plazo de 72 horas para solucionar el colapso de sus hospitales mediante las "intervenciones necesarias, compras, alquileres o lo que sea". Estas intervenciones iniciarán en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, que son los lugares más complicados en este momento y posteriormente -según la autoridad-se pasará con la misma medida a La Paz y otros sitios donde la Caja no esté dando una respuesta adecuada a sus afiliados. Entonces, la Caja es la que va "a dialogar con las clínicas privadas y hospitales, no seremos nosotros, nosotros hemos dado la instrucción a la Caja y le hemos dicho 'ustedes tienen plata, se están guardando la plata, están ocupando las camas (de hospitales públicos) que hemos preparado para la gente que no tiene seguro y ustedes están muy cómodos, así que a ponerse las pilas y a ponerse a trabajar'", apuntó.