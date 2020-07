Los medicamentos contra Covid escasean y se disparan los precios





14/07/2020 - 10:03:27

Página Siete.- Las farmacias quedaron desabastecidas de ibuprofeno y antigripales, entre otros fármacos que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz informó que sirven para combatir el coronavirus en una primera fase de la enfermedad. En estos espacios todavía quedan algunos de estos medicamentos y los costos se disparan, en algunos casos se venden casi al doble de su precio original. Incluso la ivermectina -que causó polémica por su uso en otras regiones- se ofrece en costos elevados. “Muchas farmacias están haciendo su agosto con los precios de productos contra Covid-19. Por ejemplo, el antigripal que antes valía 5,7 bolivianos, ahora se lo ofrece en nueve o 10 bolivianos. Una píldora de ivermectina a 42 bolivianos y en otro lugar cuatro píldoras a 90 bolivianos. Todo un drama, ganan con la desesperación de la gente”, comentó en su cuenta de Facebook la periodista Nancy Vacaflor. El desabastecimiento de estos medicamentos recomendados para Covid-19 en las farmacias complica la situación de las personas que tienen enfermos en sus domicilios. Por ejemplo, en farmacias de Villa Copacabana ya no tenían los medicamentos y sólo en un par había omeprazol. “Ya no tenemos vitaminas, ibuprofeno ni otros fármacos”, dijo una regente farmacéutica. La situación es más complicada en farmacias que se encuentran cercanas a los hospitales municipales para Covid, como Cotahuma o La Portada. “En las farmacias ya no hay ni vitaminas. Todo se terminó y es imposible encontrar medicamentos”, dijo Norma Ardaya, una de las vecinas de la avenida Buenos Aires que está a pocas cuadras de un nosocomio. Tiene a su hijo con los primeros síntomas del virus. En redes se advirtió que en grandes cadenas de farmacia se agotó “hasta el ibuprofeno”. Este medio consultó a Farmacias Bolivia. Los responsables indicaron que ya no tienen ibuprofeno, azitromicina, zinc, omega 3 y vitamina D. La unidad de omeprazol de la línea Bago está a 5,8 bolivianos, ya no hay las económicas. La vitamina C sólo llegó en sobre para disolver un gramo y vale cuatro bolivianos. La escasez se debe a que la gente salió a comprar medicamentos como medida de prevención por si se enferma, advirtió el presidente del Colegio de Bioquímicos y Farmacias de La Paz Henry Herrera. “Lo que está ocurriendo en este momento es una especie de desabastecimiento de los productos”, dijo Herrera, pero afirmó que las farmacias no son las responsables del incremento de los precios. “Los medicamentos se producen por nuestra industria nacional y otros los traemos de la importación, pero debido a la demanda de la seguridad social y las (clínicas) privadas, las mismas importadoras no están pudiendo abastecer al mercado farmacéutico ni conseguir los insumos”, afirmó. Herrera explicó que tampoco ya hay en el mercado azitromicina y dexametasona, considerando que este último medicamento se emplea en la atención de pacientes que tienen una situación delicada y hasta grave de Covid-19. “Respecto a la ivermectina -explicó Herrera- hay que ver su procedencia y ver los diferentes laboratorios porque vienen con precios que son variados. Obviamente, en un inicio este medicamento se tenía en venta libre y bajo costo. Fue subiendo con el tiempo. Ese incremento no es un resorte de las farmacias, sino la situación es de los laboratorios e importadores que ya entregan con otro precio”, aclaró. Cada una de estas pastillas costaba alrededor de ocho bolivianos antes del inicio de la pandemia, dijo una de las regentas de una farmacia de Villa Copacabana. Ahora, cada una vale 23 bolivianos, o llegó a costar hasta 42 como denunció Vacaflor. Los precios de los medicamentos para coronavirus Medicamentos El paracetamol que antes costaba 20 centavos la unidad, ahora se lo vende a 50 centavos para el público e incluso hasta dos bolivianos. Las 10 unidades de pastillas infantiles valían 1,5 bolivianos y ahora –si se encuentran- llegan a valer tres y cuatro bolivianos y los frascos se venden a 120 bolivianos. Refuerzos Lo propio sucede con la vitamina D que está hasta en 300 bolivianos el frasco. Fármacos El jarabe de zinc vale uno 40 bolivianos y en espray a 185 bolivianos. Producto Además, la unidad de omeprazol de la línea Bago está a 5,8 bolivianos, ya no hay las económicas. La vitamina C sólo llegó en sobre para disolver un gramo y vale cuatro bolivianos. Elevado Cada una de estas pastillas costaba alrededor de ocho bolivianos antes del inicio de la pandemia, dijo una de las regentas de una farmacia de Villa Copacabana. Ahora, cada una, vale 23 bolivianos, o llegó a costar hasta 42 denunciaron usuarios. Sugerencia Todos estos medicamentos fueron recomendados por el Sedes para casos leves de Covid. El Sedes hará los controles y regulará los precios Ante el incremento de los precios de fármacos recomendados para Covid-19, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) anunció que regulará los precios de los medicamentos para evitar la especulación. “Ya se tomaron las cartas en el asunto y de manera multisectorial vamos a atacar este tema porque yo creo que no podemos permitir el agio y la especulación de sectores que deberían estar al servicio de la gente”, dijo el director del Sedes paceño Ramiro Narváez. De acuerdo con el director del Sedes, de manera multisectorial se procederá al control correspondiente; además, se realizarán las recomendaciones respectivas a las farmacias. “Se les dirá que estos productos sean manejados de manera racional evitando afectar el bolsillo de la gente”, sostuvo la autoridad, según un comunicado de prensa. Para el presidente del Colegio de Bioquímicos y Farmacias de La Paz Henry Herrera, el problema será solucionado en al menos dos semanas. “La población, al saber que salió una lista del Sedes, fue a comprarlos en cantidad. Los llevan para toda la familia de forma preventiva y eso ocasionalmente puede generar un desabastecimiento que en dos semanas se podrá subsanar” afirmó. El representante del sector de farmacias pidió además a la población no adquir muchos medicamentos. “Sólo debemos comprarlos si existen los síntomas. Lo que estamos creando es un falso desabastecimiento y perjudica a las personas que verdaderamente necesitan el producto”, afirmó el especialista.