Luis Arce considera que no debe haber excusas para postergar las elecciones





14/07/2020 - 09:56:36

El Día.- El candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Luis Arce Catacora, consideró que no debe haber excusas para postergar las elecciones generales previstas para el próximo 6 de septiembre, cuando los partidos estuvieron previamente de acuerdo con la fecha, en el marco de un consenso gestionado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En una entrevista con el canal internacional Telesur, Arce se refirió al pedido de postergación de los comicios de Jorge Tuto Quiroga, candidato presidencial por Libre 21, que se ubica último en la intención de voto con un 4.4%, de acuerdo con un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), y de Samuel Doria Medina, quien contradijo a su acompañante de fórmula de Jeanine Añez, por la agrupación Juntos, la cual aseguró que asume “con alegría” el reto de llevar a cabo las elecciones de septiembre. “La intencionalidad de la derecha es alargar las elecciones, es llevar lo más lejos posible de 2020, que era el periodo en el que deberíamos tener elecciones los bolivianos, que se nos arrebató la democracia en Bolivia en noviembre del año pasado. Lo que Quiroga está planteando como estrategia es postergar las elecciones, luego que los partidos políticos acordaron el 6 de septiembre como la fecha de las elecciones”, sostuvo. A su juicio, los partidos políticos con baja intención de voto pretenden justificar la realización de las elecciones para el próximo año, a costa de la esperanza del pueblo boliviano que demanda un gobierno que resuelva la crisis sanitaria y económica derivada de una mala gestión gubernamental de la lucha contra el coronavirus. “Es necesario ahora dar esa claridad, esa certeza a los bolivianos, eso significa llevar adelante las elecciones, hay algunos partidos políticos que así lo han entendido y también entendemos que el TSE tiene esa misma lectura para llevar adelante las elecciones”, afirmó. Aseveró que el pretexto de la propagación del coronavirus fue despejado con la realización de comicios en Europa, Polonia, Francia y en República Dominicana. “Por lo tanto, nosotros no vemos ningún elemento que pueda utilizarse para poder postergar las elecciones”. “No debería haber excusa para modificar la fecha de las elecciones y el MAS, junto con el pueblo, se está convirtiendo en un vigilante para que este proceso llegue a buen puerto el próximo 6 septiembre”, finalizó.