Ministro Murillo dice que fue un error el uso del término expropiación y pide disculpas





14/07/2020 - 09:45:37

La Paz, (ABI). - El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que fue un error el uso del término expropiación para referirse a la intervención de hospitales privados con un "pago justo" para atender a pacientes con COVID-19 y pidió disculpas a los empresarios privados. Aclaró que las intervenciones, por una necesidad nacional para salvar vidas, no significarán "meter la mano al bolsillo de nadie", ni mucho menos "quitar nada a nadie" porque la Caja Nacional de Salud, cuyos hospitales colapsaron, pagará un "precio justo" por la compra de nosocomios privados o por el servicio de atención a sus asegurados durante el tiempo que dure la pandemia. Entonces, "ese es el fondo de este tema de la intervención, que también dije expropiación y creo que ahí fue un error que cometí, que fue malinterpretado. (Pero) podemos corregir y yo puedo retirar la palabra expropiación por intervención (...) porque una palabra a veces puede generar muchos problemas, (...) en el juego de palabras a veces se puede incomodar a la gente", señaló Murillo, en entrevista con Red Uno. Ayer, en una conferencia de prensa realizada en Cochabamba, el Ministro anunció que se decidió "expropiar o intervenir" inicialmente dos hospitales privados, es decir, Udabol de Santa Cruz, que tiene una capacidad de 400 camas y alrededor de 100 terapias intensivas, y Univalle de Cochabamba, que tiene una capacidad de más de 120 camas y alrededor de 20 unidades de terapia intensiva. Este anuncio generó una serie de repercusiones, principalmente, entre los empresarios privados de Bolivia, que mediante un comunicado de su confederación nacional "exhortó al Gobierno a que, si se necesitan mayores acciones y recursos para enfrentar la crisis sanitaria, privilegie el diálogo y la coordinación con los actores directos, prescindiendo de advertencias y acciones unilaterales, que pueden generar más incertidumbre en el sector privado e incluso afectar derechos protegidos por la Constitución y las normas vigentes". Pero "yo pido mil disculpas por haber ofendido a esos empresarios con esa palabra de expropiación, mil disculpas, les ruego que me disculpen, nadie les quitará absolutamente nada de ellos porque nosotros respetamos la Constitución. Y les vuelvo a pedir disculpas a los empresarios por la palabra mal dicha, nadie les va a quitar nada, les prometo, no somos locos, respetamos la Ley, la Constitución y pueden estar tranquilos", apuntó el Ministro de Gobierno.