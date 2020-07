Gobierno envía por segunda vez al Legislativo el proyecto de ley para que se apruebe el crédito del FMI





13/07/2020 - 20:52:13

La Paz, (ABI).- El viceministro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink, informó este lunes que envió por segunda vez al Legislativo, controlado por el MAS, el proyecto de ley para que se apruebe el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) de $us 327 millones, destinado a la lucha contra el COVID-19 y la reactivación de la economía. "De nuevo, hemos enviado el 7 de julio, el nuevo proyecto de ley para la aprobación del crédito del FMI, dando todo el respaldo que estaba pidiendo la Asamblea", afirmó Schlink, durante una conferencia de prensa. Para ello, la autoridad explicó que se hizo un análisis de sostenibilidad del empréstito, que se trabajó con el Viceministerio de Inversión Pública y el Ministerio de Planificación. "También se especifican las condiciones del crédito, que están enmarcadas en un solo recuadro para que no tengan que buscarlo en el informe técnico", mencionó. Asimismo, Schlink agregó que se establece, de forma detallada, que los recursos se destinarán a la lucha contra el coronavirus y la reactivación de la economía nacional. La autoridad recordó que, el 16 de junio, la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados rechazó por unanimidad la aprobación del proyecto de ley de ese préstamo, pese a que se presentaron los respectivos argumentos técnicos y legales. El anuncio surge luego que la Cámara de Diputados aprobó, el 1 de julio, una declaración camaral que rechaza el Decreto Supremo 4277 aprobado por el Gobierno, que dispone la transferencia de los recursos del crédito. El Viceministro reiteró que el Decreto 4277 establece de forma clara que no se utilizará ese crédito hasta cumplir con el procedimiento constitucional, es decir su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa. En esa línea, exhortó a los legisladores del MAS aprobar el empréstito para acceder a los recursos para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus. "Los recursos están en la cuenta única del Tesoro General de la Nación, tanto en bolivianos como en dólares y no se han utilizado, ni un solo peso y hasta que no se apruebe el proyecto de ley no se los podrá utilizar", aseguró. En ese sentido, Schlink expresó toda su predisposición para visitar a los diputados, las veces que sea necesario, para explicarles los alcances del proyecto de ley de ese crédito, a fin de que sea aprobado a la brevedad posible.