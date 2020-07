Gobierno no reconoce a Nadia Cruz como Defensora del Pueblo y la acusa de "usurpar" el cargo





13/07/2020 - 20:29:16

La Paz, (ABI).- El ejercicio de Nadia Cruz como Defensora del Pueblo interina terminó el 30 de abril y su actual desempeño en esa entidad es considerado "usurpación de funciones", por lo que el Gobierno nacional resolvió no responder sus peticiones formuladas a partir de esa fecha, informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría.



"El Gobierno entiende que el funcionamiento de esta instancia hoy se encuentra usurpado por una autoridad de la que su mandato ha fenecido", declaró Santamaría, en conferencia de prensa.



La autoridad cuestionó el desempeño de Cruz, de quien dijo perdió toda imparcialidad en función de intereses al Movimiento Al Socialismo (MAS) y en desmedro de los derechos humanos de la población.



"Tenemos una Defensoría del Pueblo que parece ser defensora del MAS", lamentó.



Las observaciones del Gobierno al desempeño de Cruz surgen a partir de la participación activa de Cruz, en concentraciones políticas, junto al dirigente Andrónico Rodríguez y militantes del MAS, como oradora en un cabildo realizado en el Chapare.



La Resolución Administrativa del Legislativo 001/2010 -2020, aprobada por los dos tercios del MAS, dispone el interinato de Cruz que, en cumplimiento de la Ley de Estatuto del Funcionario Público (EFP), corresponde un "plazo máximo e improrrogable de 90 días".



Asimismo, la Sentencia Constitucional 0218/04-R 11 corrobora que la designación con carácter interino es temporal y refiere como lapso máximo de la interinidad, los 90 días, que fija el EFP.



Sustentado en la normativa vigente, Santamaría identificó la responsabilidad legal de Cruz, al no haber emitido una nueva convocatoria para la elección de una nueva autoridad, con carácter titular.



En tanto, la Asamblea Legislativa debió convocar a una nueva elección de Defensor de Pueblo, omisión que el Gobierno atribuyó a los dos tercios del MAS.



Sobre la base de sus argumentaciones jurídicas, el Viceministro dijo que el Poder Ejecutivo resolvió devolverle todas las notas y peticiones requeridas suscritas por Cruz, las que no serán atendidas



"Exhortamos a la ALP a hacer su trabajo, iniciar los procesos de convocatoria para la designación de una nueva autoridad, que cumpla los preceptos y principios establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE)", refirió Santamaría.