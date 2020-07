Toma fuerza la idea de postergar las elecciones por el incremento de casos de Covid





13/07/2020 - 18:05:32

Página Siete.- Este lunes el candidato a la presidencia por la alianza Libre 21, Jorge Quiroga y el acompañante de fórmula de Juntos, Samuel Doria Medina hablaron respecto a la idea de postergar las elecciones planificadas para el próximo 6 de septiembre, esto por el aumento de casos de coronavirus en el país, esta idea también fue planteado por Luis Fernando Camacho candidato de Creemos. Mientras que Carlos Mesa mantiene la idea de realizar los comicios. “Debemos postergar las elecciones, reitero una vez más la propuesta de reunirnos ya con el TSE, directiva congresal, ejecutivo, alianzas, expertos sanitarios, la iglesia y la comunidad internacional para otorgar al TSE la potestad plena de fijar una nueva fecha de elecciones cuando tengamos la seguridad de que los jurados no caerán contagiados, de contar con una participación popular masiva y de tener observación internacional para evitar otro fraude”, dijo Quiroga. Además explicó, “nadie debe arriesgar su salud y su vida por votar en democracia, mis papas tienen 80 años nunca arriesgaría su vida ni de ningún boliviano pidiéndoles que voten el 6 de septiembre, hay quienes insisten poner en riesgo la salud por sus intereses electorales, no ven las cifras, no les preocupan la vida tus padres, de los míos de los abuelos, como pueden exigir que nuestros hijos sirvan como jurados, ¿si se contagian y después infectan sus familias? Que falta de humanidad y de sensibilidad”. Mientras que Doria Medina publicó en su cuenta de Twitter, “La pandemia nos golpea como nunca antes. Los contagios de amigos y parientes, de políticos y periodistas, son cada vez más frecuentes. No podemos hacer campaña ni debatir en estas condiciones. Por la democracia, consideremos que las elecciones se realicen en una fecha posible”. El candidato a la vicepresidencia por Juntos publicó este domingo, “el tirano y Mesa intransigentes con poner septiembre fecha fija para elecciones, creen que todo se arregla; no es así la pandemia trae secuelas, porque no (las) elecciones en octubre y con acuerdo de todos”. Estas dos voces se sumaron Camacho que ya desde la pasada semana “No podemos permitir que la vieja política nos lleve a las urnas en las condiciones en las que estamos. Ir a votar en pleno pico de la pandemia es lo mismo que llevar a todo el pueblo al matadero. ¡Vean más allá de sus intereses! ¡La salud y la vida de nuestra gente está en juego!”. Mientras que Mesa en su discurso diario habló de las medidas de seguridad que se deben tener para realizar las elecciones el próximo 6 de septiembre, y dijo, El derecho a la salud no es excluyente al derecho del ejercicio democrático”. Además, dio siete sugerencias para la realización de los comicios, “que el sorteo de los jurados sea para personas de 18 a 45 años, que la capacitación de los jurados sea virtual, entregar un kit completo a las autoridades electorales que incorpore mascarilla, alcohol en gel y guantes, ampliar y diferenciar el horario electoral, tomar el control de temperatura a todos los votantes y respetar el distanciamiento social, implementar un número mayor de recintos y mesas electoral, en el primer horario la votación sea para la personas mayores de 40 años, embarazadas, discapacitados y personas con enfermedades de base y en el segundo horario personas entre 18 y 40 años”.