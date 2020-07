Doria Medina pide debatir otra fecha para realizar las elecciones generales debido a la pandemia





13/07/2020 - 17:42:55

La Paz, (ABI).- El político y empresario Samuel Doria Medina pidió el lunes pensar en la democracia y definir una "fecha posible" para las elecciones generales, ya que el importante ascenso de contagios de coronavirus en el país, evita que en la actualidad se realicen campañas y debates políticos rumbo a los comicios, pautados para el 6 de septiembre, en plena evolución de la pandemia. "La pandemia nos golpea como nunca antes. Los contagios de amigos y parientes, de políticos y periodistas, son cada vez más frecuentes. No podemos hacer campaña ni debatir en estas condiciones. Por la democracia, consideremos que las elecciones se realicen en una fecha posible", escribió en su cuenta de Twitrer el empresario y político. En criterio de Doria Medina, la emergencia sanitaria que encara el país no es el escenario propicio para debatir asuntos políticos, como tampoco para hace campaña electoral. El pasado 21 de junio, la presidenta Jeanine Áñez promulgó la Ley para que las elecciones generales se realicen el próximo 6 de septiembre, alertando sobre el riesgo de contagio que implica la realización de este evento de movilización masiva. "La Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, ha aprobado la ley para elecciones el 6 de septiembre. He recibido presiones del MAS, de Carlos Mesa y otros políticos para ir a elecciones", advirtió entonces.