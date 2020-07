Salud ratifica que uso de dióxido de cloro para el COVID-19 no está permitido pues no es medicamento





13/07/2020 - 17:21:22

La Paz, (ABI).- El Gobierno ratificó que el uso del dióxido de cloro no está permitido en el territorio nacional, debido a que es un producto químico y no un medicamento para tratar los efectos del coronavirus COVID-19. El Ministerio de Salud "está siguiendo los paradigmas mundiales de que el dióxido de cloro no es un medicamento, es un producto químico, no está aprobado para el tratamiento de enfermedades, porque no está considerado como tal", aseguró el jefe de la Unidad de Epidemiología, Virgilio Prieto, dependiente de esa cartera de Estado. Lamentó que algunos profesionales en salud estén recomendando su uso, como en Beni y Pando, donde se registró incidentes con las personas que consumieron estos químicos, pese a que no hay una autorización de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ante esa situación, Prieto recordó a aquellas personas que se dediquen a la comercialización de este producto serán sancionadas como establecen las normas vigentes en salud. Prieto también reiteró la importancia del uso de barbijos, lentes y mascarillas protectoras para evitar el contagio, en el entendido que según los últimos estudios, el virus estaría presente en el aire, al menos 20 minutos, y el contagio se incrementaría mucho más.