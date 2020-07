La Paz busca nuevos centros de aislamiento para pacientes con coronavirus





13/07/2020 - 17:17:18

La Paz, (ABI). - Autoridades nacionales y departamentales de La Paz empezaron este lunes a visitar distintos ambientes para habilitarlos como nuevos centros de aislamiento para pacientes con coronavirus COVID-19. "El hotel exRadisson está a punto de llegar a su capacidad máxima y lo que vamos a hacer (o estamos haciendo ahora) es buscar nuevos centros de aislamiento", dijo el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, quien junto al gobernador Felix Patzi visitó inicialmente el coliseo cerrado Julio Borelli Viterito en la ciudad de La Paz. Sin embargo, anticipó que esas instalaciones deportivas no reúnen las condiciones necesarias, pues sus ambientes son fríos, necesita arreglos en sus baños, duchas y el acondicionamiento de otros espacios. "Aunque sí vamos a habilitarlo para tener listo, porque en tiempos de guerra todo (es bienvenido). Es una opción que vamos a tener con el Gobernador, no vamos a descartar definitivamente, pero no será la prioridad para un centro de aislamiento", señaló. La autoridad gubernamental agregó que luego se visitará el campo ferial Chuquiago Marka y otros dos ambientes más de la ciudad de El Alto. "Entonces, las autoridades nos estamos preocupando para que (la enfermedad) no nos domine, pero yo pido, ruego y suplico a la ciudadanía que por favor se cuide, porque si usted no se cuida, nadie lo cuidará. La Paz está llegando a sus picos máximos", alertó Arias.